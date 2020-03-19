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居家檢疫選手無後顧之憂 體育署安排兩地訓練站

聯合報 / 記者毛琬婷／台北即時報導
體育署長高俊雄（左）與競技運動組組長洪志昌。記者毛琬婷／攝影
體育署長高俊雄（左）與競技運動組組長洪志昌。記者毛琬婷／攝影

新冠肺炎疫情持續在全球升溫，不少國家都已列入旅遊第三級警告，也連帶影響出國征戰的球員，為了讓必需要進行14天居家檢疫的選手無後顧之憂，體育署已在南、北兩地設置訓練站，並依照中央防疫標準，讓有需求的國手能兼顧防疫與訓練，繼續備戰東京奧運。

隨著疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心也陸續提升各國旅遊警示，受影響的除了剛結束全英公開賽的戴資穎周天成等選手，加上回溯至3月5日入境的拳擊、體操及空手道隊，以及結束移地訓練的角力和游泳隊，約有百名選手級教練都必須進行14天居家檢疫。

但為了讓這些國手不受到居家簡易影響，體育署也與疫情中心討論出相關配套方式，在南、北兩地設置訓練站，若選擇前往訓練站的選手，在住宿與訓練場地間的移動也都有防疫專車接送，整體都會符合居家檢疫的相關規定。

體育署長高俊雄說：「選手可以自行選擇是否要進入訓練站，抑或是待在家中，若是居家檢疫期中要做出變更，要從家中到訓練站或相反，都必須要依規定申請才能做行蹤變更，體育署也都會扮演好輔助者的角色，盡全力給予選手支援。」

而競技運動組組長洪志昌也表示，目前國訓中心也都有做好萬全的防疫措施，包含選手、中心員工早晚都會進行體溫量測，只要有人出現症狀會採最高規格方式應對，直接送醫檢查。

戴資穎 周天成

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