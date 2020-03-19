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美傑仕OPI網賽／歷經大賽洗禮 兩小將球技、心態更成熟

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
曹家宜（左）與林芳安感情相當融洽。圖／海碩整合行銷提供
曹家宜（左）與林芳安感情相當融洽。圖／海碩整合行銷提供

去年美傑仕OPI盃，林芳安、曹家宜分別拿下14歲及16歲女單組冠軍，也獲得前進WTA未來之星賽事的參賽資格，這段美好回憶至今仍存在兩人心中，她們開心的表示，非常榮幸能有這個難能可貴的機會，不但一起前進深圳近距離觀看世界頂尖職業選手獻技，還能與各國青少年好手切磋球技。

曹家宜二度代表台灣參加WTA未來之星賽事，談到前後兩次的心態差別，「第一次參賽的時候是抱持興奮又期待的心情，對於成績比較不在意，但第二次就變得比較有企圖心，自己也更重視比賽的結果。」歷經兩次大賽洗禮，曹家宜認為自己在球技以及心態都有所成長。

曹家宜去年在WTA未來之星小組賽中以分組第二作收，不敵最終收下冠軍的美國好手Reese Brantmeier，但她自認整體表現還不錯，且有機會近距離觀看自己的偶像Karolina Pliskova練球，是她比賽外最大的收穫。

「我跟她對到好多次眼！」曹家宜臉上藏不住喜悅的說，由於自身體型和偶像相似，現階段身高176公分的曹家宜也表示自己想學習Pliskova打法，以重砲發球作為主要武器，努力朝偶像看齊。

16歲的曹家宜今年選擇更上一層樓挑戰美傑仕OPI盃18歲組賽事，曹家宜希望能複製去年決賽戲碼，和亦敵亦友的楊亞依再度碰頭，她也期許今年在體能方面能有所突破，在場上跑動擊球時能更得心應手，朝著ITF排名前80的目標邁進。

而林芳安本屆美傑仕OPI盃同樣選擇「越級打怪」，挑戰16歲組賽事；回憶起自己首次參與WTA未來之星賽事，林芳安認為自己的球技和其他選手並無太多差距，主要是心態調適的問題。

「去年去深圳比賽的時候太想贏，對於比賽結果的得失心也太重了！」雖然沒有發揮最佳表現，不過林芳安還是興奮地說到，「很幸運能夠近距離觀賞到職業球星Petra Kvitova與Naomi Osaka的對決！」而當時Kvitova在場上的拼鬥精神也成為了林芳安日後看齊的榜樣。

林芳安今年首要目標是希望ITF排名進到300內，並希望加強自己控球的穩定性，在球場上的情緒控管也能有所提升，才能夠做好準備前進更高的比賽層級。

Petra Kvitova

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