羽球／第五屆牧德盃6月20日開打 即日起開放報名

牧德盃企業羽球排名賽自2016年起舉辦，今年邁入第五屆，將訂於6月20、21日於台北體育館開打，即日起開放報名至4月15日止。

體育署振興體育關懷之旅，造訪新竹科學園區的牧德科技，副署長林哲宏稱許，牧德科技近年聘用體優生，並舉辦牧德盃企業羽球排名賽，打造幸福企業，他說：「運動好人才，企業動起來，很感謝牧德這幾年帶頭推動企業雇用績優運動員，推廣促進運動風氣。」

牧德科技目前共晉用14位體優生，占總人力的6%，分別擔任研發、生產、客服及業務等相關工作。牧德總經理陳復生指出，體優生體魄強健、刻苦耐勞，績效卓著，對企業來說，扮演為團隊注入能量的出色人才。

「或許他們一開始，有些犯錯，但肯努力、學習能力強，很快能夠適應。」陳復生表示，以首批體優生蔡政羽為例，從基層業務開始，辛勤工作，又具備體育人的活力，目前已經成為公司公共關係室主任以及牧德盃羽球賽總召。

蔡政羽感激牧德給予機會，「從體育選手跨足科技業，到現在跟其他人講起，還是會覺得很跳，很不可思議，但牧德這幾年推動，越來越多企業願意給運動員機會，」現在於牧德盃官網，設立體優生優先晉用專區，除牧德科技，許多企業都開出職缺，招攬運動人才。