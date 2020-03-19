空手道／美夢成真 文姿云獲女子55公斤級東奧門票

受到新冠肺炎疫情影響，空手道東京奧運積分賽事提早結算，台灣空手道女將「小清新」文姿云確定拿下女子55公斤級空手道奧運門票，成為中華隊首位進軍奧運的空手道選手。

空手道在今年東京奧運首度被納入正式競賽項目，文姿云以7080分在女子55公斤級在東京奧運積分榜排名第3，她也自2018年起排名一直都在安全名單中。原本空手道東京奧運積分計算至今年4月6日，按照規定只要在各量級前四名的選手將可獲得參賽資格。

不過空手道國際總會公告指出，受到新冠肺炎疫情影響，最後一場積分認證的資格賽賽事取消，空手道國際總會提前結算，公布首批奧運資格結果，文姿云因此順利取得門票，成為中華代表團第32席奧運席次。

確定搭上前往東京奧運的列車後，文姿云也開心地在臉書粉絲團發文，「我做到了！雖然過程困難重重，要朝著夢想的路上真的不是我一個人能完成的。」她也感謝教練隊友、老師、朋友、家人及體育署、中華空手道協會的協助，讓自己能在最好狀態下去參賽。

中華隊目前在東京奧運已取得射箭、射擊、體操、游泳、田徑、自由車、桌球、馬術、拳擊等項目的參賽資格，加上首度納入奧運的空手道，目前共有10個運動項目、32席。