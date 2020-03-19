網球／納達爾學院球員無法回家 西班牙蠻牛報平安

新冠肺炎衝擊全球，許多城市「封城」，「鎖國」消息也持續增加，網壇指標球星「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）成立的網球學院就有許多球員受旅遊限制無家可歸，納達爾也做出因應，全力幫助受困學員。

納達爾表示，網球學院的情況特殊，「我們這裡整年都有來自42個國家的年輕球員，出於各種家庭和其他因素，許多人都待在這裡，我們的工作和責任就是照顧好他們，這也是我和家長們說的事情。」

納達爾網球學院的管理階層持續和體育委員會和當地巴利阿里群島的衛生部保持聯繫，以便西班牙有緊急狀態時可採取必要措施；在上個周末已有許多預防措施已經逐步實施，包括學院裡的成人宿舍、體育館、博物館、商店和餐廳都不對外開放。

「如此一來，我們能避免任何可能的外部感染，我想藉此機會讓父母們放心，也告訴大家，你們孩子正受到一支很好團隊的妥善照顧，每分鐘都在照顧他們健康。」納達爾也提到，明白父母都希望趕快看到孩子，希望這時刻很快就能到來。

生涯握有19座大滿貫的「西班牙蠻牛」也和外界傳遞訊息，「我想鼓勵大家多待在家，這是很困難的時刻，但團結一心，我們終會渡過。」