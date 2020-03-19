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網球／球員繼續失業 WTA、ATP停賽到6月初

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）今天發表聯合聲明，賽季將停賽到6月7日，代表男女職業網球員都得暫時失業啦。 美聯社
職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）今天發表聯合聲明，賽季將停賽到6月7日，代表男女職業網球員都得暫時失業啦。 美聯社

新冠肺炎衝擊全球，體育賽事都受影響，本周先是原訂5月的法網宣布延至9月開打，職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）今天發表聯合聲明，賽季將停賽到6月7日，6月8日之後的比賽目前仍按照原本時程籌畫進行。

原訂月初進行的印地安泉網賽是受新冠肺炎影響取消的第一場大賽，之後賽程全面停擺，且停賽時程愈拉愈長，光是WTA本周就連發兩次公告，停賽時程從原本的5月初延至6月。

根據這份共同聲明，包括合辦的馬德里和羅馬站，以及WTA賽事史特拉斯堡、拉巴特站和ATP的慕尼黑、艾斯特里、日內瓦及里昂賽都不會舉行，此段時間內的ATP挑戰賽也都停擺。

由於沒有比賽進行，球員無法爭取新積分，ATP和WTA排名都將凍結；法網原本是5月24日到6月7日舉行，6月8日是法網後最新排名公布日，也是東京奧運資格結算日期，東奧排名截止日期是否更改目前還沒消息。

聲明中也提到，新冠肺炎全球大流行，需要職業球員更同合作，幫助網球大家族通過這項危機，達成球員、賽會和球迷間最大利益，接續幾周到幾個月，兩會也會持續和球員和賽事主辦方等密切聯繫，討論各種可行方案。

WTA和ATP聯合聲明發布不久，國際網球總會（ITF）也宣布，ITF巡迴賽將同步暫停到6月7日。

法網

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