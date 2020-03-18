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法網加入延期行列 受新冠肺炎影響賽事一覽(持續更新)

聯合新聞網 / 整理
法網無預警延期至9月底，成最新受新冠肺炎疫情影響賽事。 美聯社
法網無預警延期至9月底，成最新受新冠肺炎疫情影響賽事。 美聯社

受新冠肺炎取消或延期賽事
棒球
中華職棒
開幕戰延期至4/11
MLB
開幕延期，復賽日期未定
日本職棒
開幕延期，復賽日期未定
韓國職棒
開幕延期，復賽日期未定
奧運美洲資格賽
延期，復賽日期未定
奧運6搶1資格賽
延期至6/17~6/21
籃球
NBA美國職籃
停賽，復賽日期未定
ABL 東南亞職業籃球聯賽
停賽，復賽日期未定
CBA 中國職籃
停賽，預計4月中復賽
NCAA 全美大學一級籃球賽
取消
FIBA 國際籃總
停賽，復賽日期未知
歐霸盃
延期，復賽日期未定
歐國盃
延期至2021年6/11~7/11
2021中國世俱杯
延期，日期未定
歐洲冠軍聯賽
延期，日期未定
義甲
停賽，復賽日期未定
英超
停賽，暫定4/3復賽
德甲
停賽，暫定4/2復賽
日本J聯盟
延期，復賽日期未定
MLS美國足球大聯盟
停賽，復賽日期未定
網球
法網
延期至9/20~10/4
ATP男子職業網球
3/12起停賽6周
WTA女子職業網球
停賽至5/2
高球
PGA美國高爾夫名人賽
延期，日期未定
PGA美國男子巡迴賽
3/13起先停賽3周
LPGA美國女子巡迴賽
3/13起先停賽3周
桌球
世界桌球團體賽
延期至6/21~6/28
賽車
F1
墨爾本站取消，4卻底前均停賽
MotoGP
首站延期，復賽日期未定
波士頓馬拉松
延期至9/14
倫敦馬拉松
延期至10/4
世界半程馬拉松錦標賽
延期至10月
國際奧林匹克路跑(國內)
延期至7/12
台新女子馬拉松Taishin Women Run (國內)
延期至8/23
2020國家地理路跑(國內)
延期至8/9
台中國際馬拉松(國內)
延期至11/1
台南古都國際半程馬拉松(國內)
延期至10月中
新北市萬金石馬拉松(國內)
取消
府城超級馬拉松(國內)
延期至6/13
奧運資格賽
BWF世界羽球聯賽
延期，日期未定
IJF國際柔道總會
4月底前賽事取消
亞洲舉重錦標賽
延期，日期未定
角力亞洲區資格賽
延期，日期未定
　亞洲、大洋區，以及歐洲區 划船資格賽
取消
　製表／婁靖平、藍宗標、林宋以情

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