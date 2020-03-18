法網加入延期行列 受新冠肺炎影響賽事一覽(持續更新)

戴資穎迎接本季首冠和個人全英公開賽第三座金盃，同時重返「世界球后」寶座雙喜臨門，返抵國門後在臉書上發表心情，透露在入關時配合「居家檢疫」的趣事，最後還高喊，「總算順利回來啦！」。 帶著愉悅心情返

2020-03-18 16:59