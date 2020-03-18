美傑仕OPI網賽／上屆銀恨 陳彥丞：今年就是來奪冠

第九屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，今日持續進行14、16及18歲組賽事。14、18歲組男單頭號種子安抵八強，16歲男單頭號種子謝宇瀚則是苦戰17局取勝，18歲男單頭號種子陳彥丞以8：3擊敗同班同學簡翊宬，目標直指冠軍。

14歲男單頭號種子侯傑恩在今日次輪8：6擊敗去年12歲組男單冠軍周曉風，他只給自己60分及格分數，「今天的發球還可以，但正拍抽球都沒把握住，需要好好檢討。」

18歲男單頭號種子陳彥丞退同儕簡翊宬，場上少了肅殺之氣，多了兄弟情誼，去年銀恨的陳彥丞說：「我就是來奪冠的！」展現求勝企圖心與渴望。

相較於前述兩位頭號種子輕鬆挺進次輪，16歲男單頭號種子謝宇瀚陷入苦戰，9：8（6）退周裕翔，謝宇瀚說，「當時領先階段太過鬆懈，才會被對手追上。」

去年勇奪16歲組雙料冠軍的楊凱翔，今年挑戰18歲組，前兩輪都以8：4擊敗對手，順利晉級八強。他在賽後表示這次參賽沒給自己太大的壓力，「今天的發球很順手，但反拍沒那麼穩定，希望後面幾場能改進。」