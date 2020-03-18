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NFL／愛國者隊魂離隊 傳奇四分衛布雷迪轉隊海盜

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
NFL傳奇四分衛布雷迪轉戰坦帕灣海盜，堪稱體壇震撼彈。(photo by NFL官方臉書粉專)
NFL傳奇四分衛布雷迪轉戰坦帕灣海盜，堪稱體壇震撼彈。(photo by NFL官方臉書粉專)

能夠想像恰恰彭政閔離開兄弟象，或是球王梅西離開巴塞隆納嗎？ NFL傳奇四分衛、效忠愛國者隊20載的42歲巨星布雷迪17日深夜才剛自爆「將離開愛國者」，18日凌晨就傳出眾多球隊爭相希望他加盟的消息，隨即NFL官方社群軟體就發出布雷迪身披海盜球衣的漫畫圖，布雷迪年薪高達3000萬美元，他的離去讓外媒直呼：是愛國者一個時代的告終。

傳奇震撼離隊

42歲的傳奇四分衛布雷迪這20年來都是愛國者的招牌球星，20年內與傳奇教練比利切克共同拿下6枚超級盃冠軍戒，幾乎宰制整個聯盟，愛國者從千禧年後僅2年沒拿到美聯東區冠軍，師徒共同譜寫愛國者王朝，布雷迪之於愛國者就有如足壇梅西之於巴塞、NBA鄧肯之於馬刺、中職的恰恰之於象隊，都是鎮隊傳奇。

正當眾人都認為布雷迪要在愛國者待到退休時，上季愛國者遭到泰坦上演逆襲而淘汰，布雷迪的下滑遭到部分球迷的埋怨，隨即布雷迪休賽期遲遲未跟球團續約，才被猜測「可能有變數」。

布雷迪轉戰南岸

《CBS體育網》報導，布雷迪17日遂在合約結束的前一晚（18日合約告終）表態，將離開愛國者，整個18日凌晨各家球團都紛紛拋出橄欖枝，包含洛杉磯電光人、坦帕灣海盜、甚至是剛搬家的拉斯維加斯突擊者都曾被爆出對布雷迪有興趣。

布雷迪的最終決定也做得乾淨俐落，據《NBC新聞網》報導，雖然布雷迪和海盜都沒發出正式聲明，但官方社群軟體已發出布雷迪穿上坦帕灣球衣的漫畫圖，年薪被預估為3000萬美元，依舊是聯盟前10貴。

愛國者王朝告終

而布雷迪與愛國者分道揚鑣，也讓外媒撰寫「時代的告終」，愛國者的美東霸主位置將開始坐不穩，也有球員表示，愛國者少了布雷迪後很難吸引球星加盟。據《NFL官網》報導，布雷迪雖然年紀增長，但端看去年成績，布雷迪繳出40.7%成功率的傳球，總計破4000碼，24次傳球達陣，僅8次被攔截，數據甚至超過他的生涯平均，拋開他是布雷迪的身份來說，這個數據仍配得上頂級四分衛的高薪。

不過，布雷迪選擇加盟海盜的壓力也不小，因為海盜所處的國聯南區有超級強權紐奧良聖徒，還有前幾年的強隊亞特蘭大獵鷹，要竄出頭不算易事。

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愛國者 坦帕灣海盜 NFL

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