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戴資穎分享返國趣事 網友：工作人員有眼不識泰山

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎在粉絲團上分享返國時的趣事。 截圖自戴資穎粉絲團
戴資穎在粉絲團上分享返國時的趣事。 截圖自戴資穎粉絲團

戴資穎迎接本季首冠和個人全英公開賽第三座金盃，同時重返「世界球后」寶座雙喜臨門，返抵國門後在臉書上發表心情，透露在入關時配合「居家檢疫」的趣事，最後還高喊，「總算順利回來啦！」。

帶著愉悅心情返國的戴資穎，在臉書上傳坐飛機時的照片，強調整個飛行過程都戴著著口罩。而回到熟悉的地方後，心裡非常安心。

不過因應英國升至三級警示，回國後必須遵守相關措施，戴資穎也很配合排隊填單，而當工作人員得知她剛從歐洲返國感到很驚訝，除了要她填另一張單外，還詢問小戴是否知道要居家檢疫14天、是改票回來或是原本就排定這時間？甚至詢問英國狀況。

戴資穎也一一回應，包含知道得配合居家檢疫，原本就是這天的班機返國，但英國因大家都沒戴口罩，所以完全不了解狀況。事實上小戴在賽事期間曾說英國主辦單位在防疫上毫無作為，因此若麥克風未消毒，寧願被罰款也不受訪。

這段過程讓網友留言說：「看來這位工作人員不知道你就是大名鼎鼎的世界女子羽球球后，真的有眼不識泰山。」

而更多的網影則是紛紛恭喜小戴順利歸國，要他好好休息，也稱讚他的防疫觀念，「拿冠軍回國。讚！還是要照規定隔離14天。才是好國民。防疫大家一起來。」

英國 居家檢疫 口罩

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