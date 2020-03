IOC再強調如期辦東奧 必要時調整參賽資格

國際奧會今天說,2020年東京奧運將如期舉行,並表示儘管武漢肺炎全球蔓延,IOC仍全力投入舉辦這項盛會;至於因疫情而取消的資格賽,可對選手取得資格的辦法做出必要調整。

國際奧林匹克委員會(IOC)和國際單項運動協會商討後發表聲明指出,受到疫情衝擊,奧運資格賽有必要更動,但仍計劃如期於7月24日至8月9日舉行東奧,此刻任何揣測只會適得其反,「IOC鼓勵所有運動員繼續全心全意備戰奧運」。

