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奧運／吳經國辭國際奧會委員 IOC同意並送上祝福
73歲的我國國際奧會委員吳經國，以健康因素為由向國際奧會（IOC）請辭，IOC同意且在官網發表聲明，感謝吳經國在奧林匹克超過30年的貢獻，並祝福他身體健康，私生活和工作一切順利。
吳經國是在1988年當選IOC委員，在現任112名委員中屬資深委員，在2012年獲提名成國際奧會執行委員會委員，成我國首位國際奧會執委；吳經國於2006年11月起擔任國際拳擊總會（AIBA）主席，任期內進行多項變革，包括讓職業選手也能挑戰奧運，但近年國際拳總爭議不斷，吳經國也於3年前請辭。
吳經國以身體因素為由，請辭國際奧會委員職務，IOC依照《奧林匹克憲章》第16.3.1條，接受吳經國請辭，IOC也在官網感謝吳經國貢獻，包括成立多座奧林匹克博物館、擔任奪年奧林匹克文化與遺產委員會主席等。
2013年吳經國曾參選國際奧會主席選舉，但在首輪敗選。
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