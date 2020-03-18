網球／法網無預警延至9月 球員、美網都抗議

受到新冠肺炎衝擊，原訂今年5月24日開打的網壇第2場年度大賽法國公開賽確定延期，法國網球協會宣布，為期15天的紅土大賽改至9月20日到10月4日舉行，改期也可能連帶影響原本該是年度壓軸大賽的美國公開賽。

美網今年原訂8月31日到9月13日舉行，和改期後的法網只相隔一周；美網屬硬地賽事，相隔一周球員就要轉戰特性完全不同的紅土，對球員來說，適應轉變時間太短，美國網球協會隨即回應，美網可能延後舉行。

法網從1891年開始舉行，1925年開始准許外國選手參賽，賽會過去只因兩次世界大戰停辦；今年基於安全和健康考量延期，法國網球協會主席裘迪切利（Bernard Giudicelli）表示，在目前不可預測的處境下，延期雖困難但也是勇敢決定，但之後記者會他承認，法網延期決定雖有告知其他大滿貫賽事及男網、女網職業協會，但並沒有諮詢過相關意見。

「對我們來說，從年度行事曆刪掉法網是無法想像，我們心中唯一考量的是賽會和選手，看了對其他比賽損害最少的兩個禮拜。」裘迪切利說。

法網以單方面決定改期，美國網球協會隨後發表聲明表示，改變時間不該是單方面的決定，應該是大滿貫組織、WTA、ATP和ITF等單位充分討論後再決定。

加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）也發文說，法網改期卻沒徵詢任何球員，大家都沒發言權，球員該聯合起來，「這實在太瘋狂了。」