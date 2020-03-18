義甲／C羅隊友又確診 尤文圖斯出現第二例新冠肺炎陽性

尤文圖斯再傳球員為新冠肺炎確診陽性，法國國腳馬圖伊迪（Blaise Matuidi）成為隊上第二人，球隊聲明表示，他自3月11日就自主隔離，目前身體狀態良好且無症狀。

尤文圖斯上周爆出後衛魯加尼（Daniele Rugani）確診，成為義甲第一位淪陷病例，球團隨即通知全隊隔離，包含因探望中風母親而返回葡萄牙家中的明星大將C羅（Cristiano Ronaldo），目前也在自主管理中。

尤文圖斯在相隔一周後傳出第二名確診案例，中場球員馬圖伊迪中鏢，32歲的他是前年在法國奪下世界盃冠軍的班底，2017年加盟尤文圖斯以來，隨隊參與兩度義甲封王，

除了尤文圖斯，佛倫提那和桑普多利亞也傳出有球員確診病情，義甲目前在4月3日前是停賽，但眼看義大利疫情大爆發，再度宣告延賽的機率不低。