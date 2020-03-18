聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧／有違奧運理念 IOC：不考慮閉館

聯合報 / 記者林宋以情／綜合報導
國際奧會堅持東奧如期舉行。 （路透）
國際奧會堅持東奧如期舉行。 （路透）

新冠肺炎疫情全球蔓延，各項體育賽事、奧運資格賽幾乎全面停擺，但國際奧會（IOC）以及日本奧運組委會堅持二○二○東京奧運如期舉行並未動搖，且閉館比賽因違背奧林匹克宗旨，亦不列入考慮。

七月廿四日至八月九日舉行的東京奧運，舉辦與否議題持續延燒，IOC與日本政府態度始終強勢。昨日七大工業國集團（G7）元首緊急視訊會議，日本首相安倍晉三強調，盡全力為賽事如期舉辦做準備，且希望東京奧運暨帕運以完整形式舉行，證明人類能戰勝新冠病毒。

但東奧目前面臨多項挑戰，除了各國疫情、禁航令，另有眾多奧運資格賽因疫情被迫延期、甚至取消；昨日臨時喊卡的包括正閉門進行的歐洲區拳擊奧運資格賽，該賽事將決定男女共七十七張奧運席次，女子職業網球協會（WTA）也宣布跟進ATP在五月二日前賽事取消，另划船、角力、柔道等資格賽也取消或延期。

而IOC亦拒絕閉門，認為有違奧林匹克藉由體育賽會得以讓世界各國齊聚一堂，並慶祝運動精神的理念，但至今僅有六成奧運選手確定取得席次，四成未定，讓各單項運動總會大傷腦筋，最壞打算恐怕只能以現有排名決定奧運資格。

即便安倍晉三對於東奧舉辦持續信心喊話，但就連日本民眾也不捧場，電話民調高達六成九的民眾，不看好東奧能如期登場。

東京奧運 疫情 安倍晉三 新冠肺炎 帕運

延伸閱讀

違背奧林匹克理念 IOC：東奧閉館不列入考慮

如期辦奧運 安倍立場鬆動？

東京奧運延否？G7視訊會議後 安倍似有鬆動

東奧組委會堅持如期舉辦 無視川普延後1年建議

相關新聞

東奧／有違奧運理念 IOC：不考慮閉館

新冠肺炎疫情全球蔓延，各項體育賽事、奧運資格賽幾乎全面停擺，但國際奧會（IOC）以及日本奧運組委會堅持二○二○東京奧運如期舉行並未動搖，且閉館比賽因違背奧林匹克宗旨，亦不列入考慮。

布雷迪宣布不和愛國者隊續約 18日起成為自由球員

美國NFL球星布雷迪17日宣布不會和新英格蘭愛國者隊續約，18日起將成為自由球員。他也在社群媒體發文，稱自己是「永遠的愛...

史上最難辦全中運 防疫如防敵

全中運4月18日至23日如期舉行，為避免群聚，開幕典禮採創意數位影音方式呈現，原計畫在開幕式重現2019台灣燈會的無人機表演，無奈為了防疫，表演活動只能延至疫情結束後的「選手榮耀之夜」。

足球／疫情肆虐 歐國盃確定延賽1年

僅次於世界盃的足球盛會，歐洲足球總會（UEFA）今日開會最新決議，由於新冠肺炎全球大流行，2020年歐洲國家盃（Euro 2020）確定延至2021年。 歐國盃原定今年6月12日至7月12日於1

藤球／新冠肺炎影響 U21亞青藤球錦標賽延期

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中華民國藤球協會原訂4月8至12日在臺北體育館舉行的2020亞洲青年U21藤球錦標賽，確定延期，預定延期舉辦時間可能為11或12月，中華藤協將與亞洲藤球總會討論

美傑仕OPI網賽／會外賽出發 鄭騏皓單日2連勝晉級

第九屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，今日日14、16、18歲組賽事登場。16歲男單鄭麒皓單日兩勝，順利挺進會內賽，...

違背奧林匹克理念 IOC：東奧閉館不列入考慮

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球運動賽會、奧運資格賽幾乎全面停擺，美國總統川普（Donald Trump）也呼籲延期，但國際奧...

高球／伍茲首度談疫情 人生有很多更重要的事

受新冠肺炎衝擊，全球體育賽事紛紛停擺，無法如期挑戰名人賽衛冕的美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）以正向的...

東奧延期2年聲浪漲 3月底理事會將討論

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速在全球蔓延，預定今年7月登場的東京奧運是否舉辦引起揣測。對此，...

全中運／史上最難辦運動會 開幕將以創意影音呈現

2020全國中等學校運動會原定4月18日至23日在屏東盛大舉行，受疫情升溫影響，屏東縣政府今天會同教育部體育署與衛生福利...

西甲／9人確診新冠肺炎 瓦倫西亞：全隊35%感染

昨天才宣布有五名隊職員確診新冠肺炎，瓦倫西亞今天再發出新增四名以上案例，估計隊上約有35%的成員淪陷。

網球／失業到5月 謝淑薇喊戴口罩開網球班

國際女子網球協會（WTA）上周才宣布賽事暫停到4月底，本周最新公告延賽時間再延長，協會發言人表示，受新冠肺炎影響，包括德...

熱門新聞

NBA／對戈貝爾發怒過 米契爾：已氣消

NBA／陷泥濘求救老隊友 諾維茨基：是在測試新車輪胎

NBA／憶柯瑞A流確診前 柯爾很擔心是新冠肺炎

湖人本季大變身 成功的DNA是什麼？

NBA／停賽沒事幹 詹皇徵酒友、莫蘭特在家穿球衣

NBA／球員遇停賽瘋抖音 安戴托昆波秀與女友互換穿搭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。