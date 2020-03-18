東奧／有違奧運理念 IOC：不考慮閉館

新冠肺炎疫情全球蔓延，各項體育賽事、奧運資格賽幾乎全面停擺，但國際奧會（IOC）以及日本奧運組委會堅持二○二○東京奧運如期舉行並未動搖，且閉館比賽因違背奧林匹克宗旨，亦不列入考慮。

七月廿四日至八月九日舉行的東京奧運，舉辦與否議題持續延燒，IOC與日本政府態度始終強勢。昨日七大工業國集團（G7）元首緊急視訊會議，日本首相安倍晉三強調，盡全力為賽事如期舉辦做準備，且希望東京奧運暨帕運以完整形式舉行，證明人類能戰勝新冠病毒。

但東奧目前面臨多項挑戰，除了各國疫情、禁航令，另有眾多奧運資格賽因疫情被迫延期、甚至取消；昨日臨時喊卡的包括正閉門進行的歐洲區拳擊奧運資格賽，該賽事將決定男女共七十七張奧運席次，女子職業網球協會（WTA）也宣布跟進ATP在五月二日前賽事取消，另划船、角力、柔道等資格賽也取消或延期。

而IOC亦拒絕閉門，認為有違奧林匹克藉由體育賽會得以讓世界各國齊聚一堂，並慶祝運動精神的理念，但至今僅有六成奧運選手確定取得席次，四成未定，讓各單項運動總會大傷腦筋，最壞打算恐怕只能以現有排名決定奧運資格。

即便安倍晉三對於東奧舉辦持續信心喊話，但就連日本民眾也不捧場，電話民調高達六成九的民眾，不看好東奧能如期登場。