足球／疫情肆虐 歐國盃確定延賽1年

僅次於世界盃的足球盛會，歐洲足球總會（UEFA）今日開會最新決議，由於新冠肺炎全球大流行，2020年歐洲國家盃（Euro 2020）確定延至2021年。

歐國盃原定今年6月12日至7月12日於12個歐洲國家城市含倫敦、格拉斯哥、都柏林等地舉行，但由於新冠肺炎疫情持續於歐洲肆虐，上周歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）以及歐足總歐洲聯賽（Europa League）相繼延賽，歐盟甚至宣布關閉邊境，發布旅行禁令，讓情勢更加雪上加霜。

歐洲足球總會在今日台灣時間晚間8時，與歐洲55個國家足協代表召開會議，決議歐國盃將延至明年，挪威足協率先披露最終決議，並在官方推特宣布延賽消息，「UEFA已決議歐洲國家盃將延至2021年，自6月11日至7月11日舉行。」

歐國盃延賽決議，也勢必為接下來國際足球賽事帶來巨大衝擊，包括FIFA主辦的世足賽，然而處於延賽狀態的各國足球聯賽相對能喘口氣，目前英超（Premier League）、西甲（La Liga）至少延至4月4日，德甲（Bundesliga）至少延至4月2日，處於封城狀態的義甲（Serie A）則停賽。