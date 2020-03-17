藤球／新冠肺炎影響 U21亞青藤球錦標賽延期

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中華民國藤球協會原訂4月8至12日在臺北體育館舉行的2020亞洲青年U21藤球錦標賽，確定延期，預定延期舉辦時間可能為11或12月，中華藤協將與亞洲藤球總會討論後公告周知。

中華民國藤球協會表示，疫情儘管在國內控制得宜，但仍出現境外移入及本土確診個案，鄰近亞洲國家則有程度不一的疫情蔓延，包括明顯的家庭或社區傳播等。

雖然第一屆亞青賽承辦權得來不易，但是比賽原訂日期緊接在清明假期之後，面對疫情發展變化快速且嚴峻，還是要以防堵疫情傳播，維護所有人員的健康與安全為優先考慮。

亞青賽延期已取得亞洲藤球總會允諾與支持，並知會所有亞洲會員國。延期後比賽場館將重新安排，也獲得臺北市政府體育局全力協助，中華藤協對此表示感謝。目前希望以時間換取空間，期待在疫情緩和後，亞青賽事仍能擇日順利在臺灣舉行。