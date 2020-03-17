美傑仕OPI網賽／會外賽出發 鄭騏皓單日2連勝晉級

第九屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，今日日14、16、18歲組賽事登場。16歲男單鄭麒皓單日兩勝，順利挺進會內賽，明日將迎戰第3種子王愷翔。另役則上演爆冷戲碼，南科實中的唐郡以9：8（3）擊敗第2種子周文毅。

鄭麒皓今日在16歲男單會外賽對去年14歲男單冠軍楊昕昱，鄭麒皓以8：6收下會內賽門票，隨後他會內賽首輪再以8：2擊敗林弘，明天將對第3種子王愷翔，他對此樂觀看待，「賽前給自己設定挺進會內的目標，現在打進第二輪就已經很滿意了。」

南科實中唐郡，會內賽爆擊敗第2種子周文毅，他去年首輪抽中頭號種子，當時以4：8不敵最終冠軍楊凱翔，連兩屆籤表都很「硬」，他笑說：「已經習慣籤運不太好了，今天下場前覺得贏面很小，畢竟之前對決都沒有贏過」。

唐郡此役一度落後，眼看就要複製去年首輪打包的劇本，但3：6後風雲變色，「我告訴自己認真打就有機會，就一分一分慢慢追，對手在被我追平時也情緒不太穩定，也讓我最後有機會收下比賽勝利。」

16歲女單第二種子林芳安晉級。圖／海碩整合行銷提供

女子組林芳安去年在14歲組收穫雙冠，今年挑戰16歲組，首輪8：0輕取古逸婷。她昨日甫結束全中運賽事，深夜才從屏東趕到台北，「場地速度比較快，加上連日出賽的疲憊感，有些球拉拍太慢就被擠到」，林芳安也期望自己在接下來的賽事能漸入佳境，目標持續提升控球穩定度。

第3種子林立心以9：7擊敗張天馨，張婷芝8：4退劉孝慈。明日賽事上午8時30分開戰，賽事歡迎觀眾入場，因應新冠肺炎防疫，大會於觀眾入場時將量測體溫，並請配戴口罩做好自我防護。