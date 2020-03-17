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違背奧林匹克理念 IOC：東奧閉館不列入考慮
新冠肺炎疫情持續蔓延，全球運動賽會、奧運資格賽幾乎全面停擺，美國總統川普（Donald Trump）也呼籲延期，但國際奧會（IOC）以及日本奧組執委會仍堅持奧運如期舉行，且閉館舉辦不列入考慮。
據英國《衛報》（The Guardian）指出，IOC已經將閉館選項排除在外，主因是違背奧林匹克藉由體育賽會得以讓世界各國齊聚一堂，並慶祝運動精神的理念。
原先已在英國倫敦進行3天的歐洲區拳擊資格賽，英國時間周一起改閉門進行，但才閉門打了上午賽程，即宣布晚場起至賽事最後一天24日全面延賽，共計來自歐洲45國、322名選手受影響。
IOC拳擊特別工作小組(Boxing Task Force)表示，延賽主要考量運動員、大會裁判、工作人員的健康安全，以及全球旅遊禁令和隔離政策，恐影響人員返國。
另外數項運動包括馬術等閉館同樣遭IOC拒絕，原因同樣是閉館有失奧運精神，但至今僅有6成奧運選手確定取得席次，仍有4成選手未定。
日本籌辦奧運已斥資至少120億美元，國內贊助也逾30億美元，若延期恐將造成經濟衝擊，影響轉播、贊助商以及超過10億美元的門票收入。而日本首相安倍晉三如期舉行的概念，日本民眾並不捧場，電話民調高達6成9的民眾不認為東奧能如期登場。
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