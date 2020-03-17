快訊

#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違背奧林匹克理念 IOC：東奧閉館不列入考慮

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
據英國《衛報》（The Guardian）指出，IOC已經將閉館選項排除在外。 美聯社
據英國《衛報》（The Guardian）指出，IOC已經將閉館選項排除在外。 美聯社

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球運動賽會、奧運資格賽幾乎全面停擺，美國總統川普（Donald Trump）也呼籲延期，但國際奧會（IOC）以及日本奧組執委會仍堅持奧運如期舉行，且閉館舉辦不列入考慮。

據英國《衛報》（The Guardian）指出，IOC已經將閉館選項排除在外，主因是違背奧林匹克藉由體育賽會得以讓世界各國齊聚一堂，並慶祝運動精神的理念。

原先已在英國倫敦進行3天的歐洲區拳擊資格賽，英國時間周一起改閉門進行，但才閉門打了上午賽程，即宣布晚場起至賽事最後一天24日全面延賽，共計來自歐洲45國、322名選手受影響。

IOC拳擊特別工作小組(Boxing Task Force)表示，延賽主要考量運動員、大會裁判、工作人員的健康安全，以及全球旅遊禁令和隔離政策，恐影響人員返國。

另外數項運動包括馬術等閉館同樣遭IOC拒絕，原因同樣是閉館有失奧運精神，但至今僅有6成奧運選手確定取得席次，仍有4成選手未定。

日本籌辦奧運已斥資至少120億美元，國內贊助也逾30億美元，若延期恐將造成經濟衝擊，影響轉播、贊助商以及超過10億美元的門票收入。而日本首相安倍晉三如期舉行的概念，日本民眾並不捧場，電話民調高達6成9的民眾不認為東奧能如期登場。

延伸閱讀

東奧延期2年聲浪漲 3月底理事會將討論

如期辦奧運 安倍立場鬆動？

2020東京奧運辦不辦？回顧那些奧運和城市的恩怨情仇

相關新聞

違背奧林匹克理念 IOC：東奧閉館不列入考慮

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球運動賽會、奧運資格賽幾乎全面停擺，美國總統川普（Donald Trump）也呼籲延期，但國際奧...

東奧延期2年聲浪漲 3月底理事會將討論

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速在全球蔓延，預定今年7月登場的東京奧運是否舉辦引起揣測。對此，...

全中運／史上最難辦運動會 開幕將以創意影音呈現

2020全國中等學校運動會原定4月18日至23日在屏東盛大舉行，受疫情升溫影響，屏東縣政府今天會同教育部體育署與衛生福利...

網球／失業到5月 謝淑薇喊戴口罩開網球班

國際女子網球協會（WTA）上周才宣布賽事暫停到4月底，本周最新公告延賽時間再延長，協會發言人表示，受新冠肺炎影響，包括德...

高球／伍茲首度談疫情 人生有很多更重要的事

受新冠肺炎衝擊，全球體育賽事紛紛停擺，無法如期挑戰名人賽衛冕的美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）以正向的...

西甲／9人確診新冠肺炎 瓦倫西亞：全隊35%感染

昨天才宣布有五名隊職員確診新冠肺炎，瓦倫西亞今天再發出新增四名以上案例，估計隊上約有35%的成員淪陷。

東奧／受疫情影響 聖火接力不盼人潮湧至觀賞

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延的影響，東京奧運組織委員會今天大致上決定，26日起從福島縣...

東奧國手 國際賽全喊卡

去年射箭世錦賽設下東京奧運男、女各三張「滿額」門票的中華隊，一月決選出東奧國手，但受新冠肺炎全球肆虐影響，原訂的國際賽參賽計畫都暫緩。

沙排世巡賽／一星級蘭卡威站 顧劉配本季首摘金

我國女子沙排黃金拍檔顧乃涵／劉碧欣，在世界沙灘排球巡迴賽一星級馬來西亞蘭卡威站摘金，這是「顧劉配」第三度於世巡賽一星級賽登頂，同時也是本季第一面金牌。

全英羽賽／甜蜜復仇返球后 戴資穎謙稱「運氣好」

和去年全英公開賽同樣的女單決賽戲碼，我國「一姊」戴資穎台灣時間昨天凌晨甜蜜復仇，列女單第二種子的小戴以廿一比十九、廿一比十五擊敗尋求衛冕的中國大陸對手陳雨菲，除迎接本季首冠和個人全英公開賽第三座金盃，今天也將重返「世界球后」寶座，雙喜臨門。

全中運／新冠肺炎衝擊 賽會閉館舉行

109年全國中等學校運動會下月屏東登場，今天在體育署大樓舉行組織委員會，今年賽會受新冠肺炎影響，決定賽會「閉門」舉行，開...

網球／自爆有新冠肺炎所有症狀 澳洲湯米奇自我隔離

新冠肺炎（ COVID-19）疫情蔓延全球，澳洲網球「壞小子」湯米奇（Bernard Tomic），今日自爆出現罹患新冠...

熱門新聞

NBA／對戈貝爾發怒過 米契爾：已氣消

NBA／沒球打看自己精華 柯瑞自爆：一天看兩次

中職／史上最長延長春訓 洪一中：今年會很亂

中職／王維中讓獅隊6上6下 吳桀睿滿貫砲屠猿

湖人本季大變身 成功的DNA是什麼？

NBA／德拉基奇習慣替補角色 傳熱火有意續約一年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。