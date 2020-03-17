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高球／伍茲首度談疫情 人生有很多更重要的事

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
伍茲 法新社
伍茲 法新社

受新冠肺炎衝擊，全球體育賽事紛紛停擺，無法如期挑戰名人賽衛冕的美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）以正向的態度說，人生有太多事情比高球戰績爭奪重要，「我們現在需要的是安全和聰明，還有做出對自己、摯愛和所屬社區最好的事情。」

伍茲去年在名人賽高捧生涯第15座大賽金杯，終結長達11年的大賽冠軍荒，寫下東山再起的勵志故事，不過今年原訂參加4月9日到12日的賽事受新冠肺炎影響，上周就確定無法如期舉行。

名人賽宣布暫緩後，伍茲首度公開發表心情，今天在社群平台表示，在目前的情況下，「人生有很多比高求更重要的事」，大家都要保持安全，最初聰明且正確的決定。

名人賽前一度無法如期在4月舉行，已要回溯到1946年，當時因第二次世界大賽，比賽場地奧古斯塔高球場關閉將近一個月，直到當年10月才再度開放。

美國新冠肺炎疫情愈演愈烈，不只名人賽宣布延期，奧古斯塔也公告，本周末將暫時關閉俱樂部，何時重新開放要視未來情勢發展；高球年度第二場PGA錦標賽原訂5月14日到17日在舊金山舉行，現在也充滿不確定性。

伍茲 PGA錦標賽 世界大賽

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