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全中運／史上最難辦運動會 開幕將以創意影音呈現

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣即時報導
全中運賽事如期舉行，為避免群聚活動，開幕典禮將首次改採創意數位影音的方式呈現。記者陳弘逸／攝影
全中運賽事如期舉行，為避免群聚活動，開幕典禮將首次改採創意數位影音的方式呈現。記者陳弘逸／攝影

2020全國中等學校運動會原定4月18日至23日在屏東盛大舉行，受疫情升溫影響，屏東縣政府今天會同教育部體育署與衛生福利部代表共同宣布，考量全中運成績攸關學生的升學權益，全中運賽事如期舉行，為避免群聚活動，開幕典禮將首次改採創意數位影音的方式呈現。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣原規畫首創以無人機點燃聖火，無奈受疫情影響，在開幕活動中無法呈現，「真的很可惜」。

此外，在賽事的部分，也將引進紅外線測溫儀進行防疫工作，所有符合居家檢疫、居家隔離以及自主健康管理未解除者，一律不得參與全中運賽事。室內賽採「閉館」舉行，戶外賽則開放一位選手可有兩位家長觀賽，但會設置專區，呼籲民眾配合，另18項比賽都會採網路直播。

新冠肺炎在全球蔓延，防疫成了關鍵之戰，今年的全中運被喻為「籌辦難度最高的運動會」，屏東縣長潘孟安表示，屏東縣自一年半前就開始籌畫全中運，並精心規畫打破傳統形式的開幕典禮等系列活動，但是遇到疫情進入第二高峰，

現階段為顧及選手權益及防疫，縣府從資格賽開始就戰戰兢兢，如臨大敵。

縣府原規畫的開幕活動包含結合屏東農特產的豪華英雄宴、聲勢浩大的600位學生運動舞蹈演出、驚心動魄的無人機引燃聖火、絢爛奪目的專業高空煙火，以及媲美小巨蛋卡司等級的演唱會作為選手之夜等。

如今隨著新冠肺炎疫情的變化，為了避免全中運成為全國防疫的破口，潘孟安表示，屏東縣政府所有籌備的全中運周邊活動，與精彩的開幕表演將暫緩辦理，僅閉幕典禮用縮小規模的方式呈現，以完成會旗交接以及熄聖火儀式。

賽事期間，所有的大會工作人員、選手與教練，皆必須配合屏東縣公告的防疫流程與防護措施處理原則進行檢疫工作。

縣府表示，會等到疫情結束，再結合屏東縣運與旅遊等振興方案，以選手榮耀之夜方式，邀請各縣市全中運獲獎英雄回到屏東，將原本精心規劃的2020全中運相關活動完整重現，屆時也歡迎全國的民眾到屏東，與屏東縣民共同感受「我屏東，我驕傲」的熱情。

全中運

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