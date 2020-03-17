快訊

何時全面禁止外國人入境台灣？陳時中：幾乎了

召喚緊急狀態？日本謀算「防疫修法」的政治逆襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／失業到5月 謝淑薇喊戴口罩開網球班

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇自嘲失業到5月，在粉絲團上Po文開班授課。 圖／四維體育推廣教育基金會提供(資料照)
謝淑薇自嘲失業到5月，在粉絲團上Po文開班授課。 圖／四維體育推廣教育基金會提供(資料照)

國際女子網球協會（WTA）上周才宣布賽事暫停到4月底，本周最新公告延賽時間再延長，協會發言人表示，受新冠肺炎影響，包括德國斯圖加特女網賽、土耳其伊斯坦堡女網賽和捷克布拉格女網賽都取消，在5月2日之前不會舉辦任何賽事。

沒有比賽可打，我國「一姊」謝淑薇在社群平台喊「失業」，她想到一個新點子，今早在粉絲團公告，要和哥哥謝政瀛在10天後開網球訓練班，在全台灣以戴口罩方式授課到4月底，歡迎球迷預約報名。

在此之前，已有幾場ATP和WTA挑戰賽取消或延賽，本月初WTA和ATP合辦的印地安泉網賽宣布停賽、成新冠肺炎取消的最高層級網球賽事，接續包括邁阿密網賽、查理斯頓、波哥大等多場WTA賽事也取消，停賽時間從4月上旬延長到4月底，WTA的這份聲明代表停賽時間會拉長。

WTA表示，感謝死忠球迷、球員和各贊助商對女網的支持，本周協會會再討論接續歐洲紅土賽季賽事走向，同時持續追蹤疫情對網球賽季的影響。

按照WTA公布的行事曆，5月2日第一周就有屬頂級強制賽（Premier Mandatory）的馬德里女網賽，接續就是WTA超五賽（Premier 5）的羅馬女網賽，羅馬站後同時有史特拉斯堡和拉巴特網賽，5月24日法網開打。

國際女子網球協會（WTA）相繼取消五月之前的比賽，謝淑薇在臉書粉絲團宣布要開設網球訓練班​，在全台灣以戴口罩方式授課到4月底，歡迎球迷預約報名。圖／取自謝淑薇臉書
國際女子網球協會（WTA）相繼取消五月之前的比賽，謝淑薇在臉書粉絲團宣布要開設網球訓練班​，在全台灣以戴口罩方式授課到4月底，歡迎球迷預約報名。圖／取自謝淑薇臉書

謝淑薇 布拉 法網

相關新聞

網球／失業到5月 謝淑薇喊戴口罩開網球班

國際女子網球協會（WTA）上周才宣布賽事暫停到4月底，本周最新公告延賽時間再延長，協會發言人表示，受新冠肺炎影響，包括德...

全英羽賽／甜蜜復仇返球后 戴資穎謙稱「運氣好」

和去年全英公開賽同樣的女單決賽戲碼，我國「一姊」戴資穎台灣時間昨天凌晨甜蜜復仇，列女單第二種子的小戴以廿一比十九、廿一比十五擊敗尋求衛冕的中國大陸對手陳雨菲，除迎接本季首冠和個人全英公開賽第三座金盃，今天也將重返「世界球后」寶座，雙喜臨門。

東奧國手 國際賽全喊卡

去年射箭世錦賽設下東京奧運男、女各三張「滿額」門票的中華隊，一月決選出東奧國手，但受新冠肺炎全球肆虐影響，原訂的國際賽參賽計畫都暫緩。

沙排世巡賽／一星級蘭卡威站 顧劉配本季首摘金

我國女子沙排黃金拍檔顧乃涵／劉碧欣，在世界沙灘排球巡迴賽一星級馬來西亞蘭卡威站摘金，這是「顧劉配」第三度於世巡賽一星級賽登頂，同時也是本季第一面金牌。

東奧／受疫情影響 聖火接力不盼人潮湧至觀賞

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延的影響，東京奧運組織委員會今天大致上決定，26日起從福島縣...

全中運／新冠肺炎衝擊 賽會閉館舉行

109年全國中等學校運動會下月屏東登場，今天在體育署大樓舉行組織委員會，今年賽會受新冠肺炎影響，決定賽會「閉門」舉行，開...

網球／自爆有新冠肺炎所有症狀 澳洲湯米奇自我隔離

新冠肺炎（ COVID-19）疫情蔓延全球，澳洲網球「壞小子」湯米奇（Bernard Tomic），今日自爆出現罹患新冠...

羽球／戴資穎全英奪冠 蔡英文也喊讚

我國羽球名將戴資穎連4年打進全英公開賽決賽，今天凌晨以直落二拍下現役「世界球后」陳雨菲，本季冠軍開張外也確定明天重返世界...

美傑仕OPI網賽／陳冠守、陳晴瀅 12歲組男、女雙料冠軍

第九屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，今16日繼續在台北市網球中心登場。12歲組男、女子組都誕生「雙料冠軍」，男單頭...

美傑仕OPI網賽／玩迴力球 牽起黛夢娜・阿古亞納網球路

美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，12歲組女單第六種子的鄒族選手黛夢娜・阿古亞納，與網球緣分始於爸爸送給她迴力球，而在...

沙排／黃金拍檔顧乃涵、劉碧欣 世巡賽大馬蘭卡威摘金

我國女子沙排黃金拍檔顧乃涵／劉碧欣，昨天在世界沙灘排球巡迴賽（FIVB Beach Volleyball World T...

跆拳道／新冠肺炎影響再一樁 品勢世錦賽取消

新冠肺炎疫情衝擊全球，包括NBA、MLB、網球、羽球、高球、足球等各大賽事都受影響，今天世界跆拳道聯盟再宣布，原訂5月底...

熱門新聞

全英羽賽／奪冠並返后座 戴資穎點出主因：保持耐心

NBA／考慮海外發展？湯瑪斯：需要一支想要你的球隊

NBA／庫班協助球團工作人員 購買早午餐可全額報帳

NBA／沒球打看自己精華 柯瑞自爆：一天看兩次

中職／史上最長延長春訓 洪一中：今年會很亂

中職／王維中讓獅隊6上6下 吳桀睿滿貫砲屠猿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。