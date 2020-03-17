網球／失業到5月 謝淑薇喊戴口罩開網球班

國際女子網球協會（WTA）上周才宣布賽事暫停到4月底，本周最新公告延賽時間再延長，協會發言人表示，受新冠肺炎影響，包括德國斯圖加特女網賽、土耳其伊斯坦堡女網賽和捷克布拉格女網賽都取消，在5月2日之前不會舉辦任何賽事。

沒有比賽可打，我國「一姊」謝淑薇在社群平台喊「失業」，她想到一個新點子，今早在粉絲團公告，要和哥哥謝政瀛在10天後開網球訓練班，在全台灣以戴口罩方式授課到4月底，歡迎球迷預約報名。

在此之前，已有幾場ATP和WTA挑戰賽取消或延賽，本月初WTA和ATP合辦的印地安泉網賽宣布停賽、成新冠肺炎取消的最高層級網球賽事，接續包括邁阿密網賽、查理斯頓、波哥大等多場WTA賽事也取消，停賽時間從4月上旬延長到4月底，WTA的這份聲明代表停賽時間會拉長。

WTA表示，感謝死忠球迷、球員和各贊助商對女網的支持，本周協會會再討論接續歐洲紅土賽季賽事走向，同時持續追蹤疫情對網球賽季的影響。

按照WTA公布的行事曆，5月2日第一周就有屬頂級強制賽（Premier Mandatory）的馬德里女網賽，接續就是WTA超五賽（Premier 5）的羅馬女網賽，羅馬站後同時有史特拉斯堡和拉巴特網賽，5月24日法網開打。