全中運／新冠肺炎衝擊 賽會閉館舉行

109年全國中等學校運動會下月屏東登場，今天在體育署大樓舉行組織委員會，今年賽會受新冠肺炎影響，決定賽會「閉門」舉行，開幕典禮也將以電子化代替傳統方式，避免群聚感染風險。

今年全中運4月18到23日落腳屏東，今天除屏東縣政府代表，高中體總會長胡劍峯、秘書長朱彩鳳、體育署署長高俊雄和體育署學校體育組組長王漢忠等都與會。

胡劍峯表示，因應新冠肺炎疫情，先前就有研議全中運「閉門」舉行，高中體總主辦的HBL和HVL決賽都順利落幕，總會今天也有將賽事防疫經驗分享給屏東，希望賽會舉行的18種運動都能順利進行，同時避免出現防疫破口。

高俊雄也提到，屏東縣全力支持全中運舉行，雖事閉門比賽但會「全力辦好」，相關單位也都謹慎看待，「每次辦完大賽，我們就是歸零再準備。」

109年全國大專校院運動會訂於5月2到6日舉行，今年賽事由高雄大學扮東道主，本周開始進行各場館測試賽，能否落實新冠肺炎防疫也成檢測關鍵。