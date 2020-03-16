網球／自爆有新冠肺炎所有症狀 澳洲湯米奇自我隔離

新冠肺炎（ COVID-19）疫情蔓延全球，澳洲網球「壞小子」湯米奇（Bernard Tomic），今日自爆出現罹患新冠肺炎所有症狀，目前正自我隔離中。

澳洲27歲網球好手湯米奇，今日接受澳洲媒體採訪表示，自己疑似在旅途中遭到新冠肺炎病毒感染。他本月初在墨西哥拚戰ATP蒙特雷挑戰賽，16強止步，在準備移動到美國時，身體就出現不適，但他尚未接受檢疫，並未確診。

「我上周二起身體就出現不適，呼吸急促，且免疫系統衰弱。」湯米奇表示，目前他正在邁阿密自我隔離，「儘管我還沒檢疫，但我擁有所有症狀。」

湯米奇認為，自己很有可能在墨西哥時遭到感染，並呼籲所有人做好防疫，「大家必須正視疫情的嚴重性，特別是我的家鄉澳洲。我不知道我會隔離多久，或者我何時才能檢疫。」

由於新冠肺炎疫情，ATP、WTA宣布陽光雙冠印地安泉賽、邁阿密網賽都取消，所有ATP賽事都將取消直到4月27日，聯邦盃決賽也延賽。

5月24日至6月7日登場的法網公開賽，是否如期舉行也成疑。不過法網官方今日對於延賽與否作簡單回應，表示距離賽事開打還有數月時間，目前並不考慮取消賽事，但會遵照政府決策作出最後決定。