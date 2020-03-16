羽球／戴資穎全英奪冠 蔡英文也喊讚

我國羽球名將戴資穎連4年打進全英公開賽決賽，今天凌晨以直落二拍下現役「世界球后」陳雨菲，本季冠軍開張外也確定明天重返世界第一，優異表現連蔡英文總統都喊讚，發文恭賀小戴奪冠外也表揚小戴出國拚戰仍配合防疫規定。

由於英國在全英公開賽進行期間，旅遊警示從二級升為三級，返台後需14天居家檢疫，蔡英文表示已指示體育署配合中央流行疫情指揮中心，安排適當的場地和配套措施協助有需求的國手，達到居家檢疫和維持訓練雙軌並行，繼續備戰東京奧運。

小英總統也特別恭賀小戴收下第3座全英公開賽女單冠軍、積分將從重返世界第一，以及創下台將參賽最佳成績的男單亞軍「一哥」周天成、打進男雙4強的「麟洋配」王齊麟／李洋。

小戴預計明天下午抵台，人在高雄的「戴爸」戴楠凱除感謝總統關心，也婉拒各界前往機場接機，強調「非常時期」會遵照中央流行疫情指揮中心規定，做好14天的居家檢疫。