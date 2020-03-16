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美傑仕OPI網賽／陳冠守、陳晴瀅 12歲組男、女雙料冠軍
第九屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，今16日繼續在台北市網球中心登場。12歲組男、女子組都誕生「雙料冠軍」，男單頭號種子陳冠守、女子選手陳晴瀅都雙雙在單、雙打稱王封后，抱回青少年A級賽事雙冠。
男單頭號種子陳冠守，今日決賽以8：2力克第二種子陳冠廷，他給自己表現90分高分，「抽球比去年穩定，打法也比較積極主動，敢和對手正面對決，覺得進步很多。」稍作休息後，陳冠守繼續在雙打決賽登場，並且攜手林豪鈺以8：4擊敗陳冠廷／王彥珺。
12歲女單決賽部分，陳晴瀅以8：4力克林郁晨，收穫近期對戰三連勝，同時也勇奪個人生涯首座青少年A級冠軍。首度挺進A級決賽就封后，陳晴瀅難掩興奮之情，「今天的表現還不錯，正拍抽球很敢打出角度，也讓對手在跑動中發生很多失誤。」
陳晴瀅女雙決賽搭檔曾妍蓉，以8：5擊敗林郁晨／黃子芸，勇奪兩座A級冠軍，也獲得兩組美傑仕集團所贊助的冠軍獎品—精美指甲油禮合。
16歲與18歲組賽事明天上午8時30分開戰，賽事歡迎觀眾入場，但因應疫情，大會採取入場時將體溫量測，並配戴口罩的防疫措施。
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