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美傑仕OPI網賽／玩迴力球 牽起黛夢娜・阿古亞納網球路
美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，12歲組女單第六種子的鄒族選手黛夢娜・阿古亞納，與網球緣分始於爸爸送給她迴力球，而在網球找到一片天的她，更特地自家鄉阿里山來吉村，到彰化縣花壇國小就讀，盼能在網球場發光發熱。
美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽3月14至20日在台北市網球中心舉行，第三度參賽的黛夢娜・阿古亞納來自阿里山來吉村，她跟網球的緣分始於迴力球，在私下隨意把玩時玩出興趣，家人意外發現黛夢娜打球天賦，還會控制落點和方向，爸爸便決定幫女兒找教練學習網球，開啟黛夢娜的網球之路。
黛夢娜過去訓練都需要翻山越嶺往返家裡和學校，父女倆甘之如飴。唯一的問題為長久下來的油錢是一筆不小的數目，因此爸爸為了給女兒有更健全、便利的學習環境，便安排她到彰化縣花壇國小就讀，讓黛夢娜能全心投入在網球的訓練。
來自基隆市東信國小的陳泓叡，今年是第二度參與美傑仕OPI盃，今年首度挺進會內賽八強。除了網球場上表現一流，他場外最愛的休閒運動是「釣魚」，還熱愛水上運動，平時還會跟著爸爸一起去海邊衝浪，拓展興趣，不讓運動天分侷限於網球。
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