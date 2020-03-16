美傑仕OPI網賽／玩迴力球 牽起黛夢娜・阿古亞納網球路

美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，12歲組女單第六種子的鄒族選手黛夢娜・阿古亞納，與網球緣分始於爸爸送給她迴力球，而在網球找到一片天的她，更特地自家鄉阿里山來吉村，到彰化縣花壇國小就讀，盼能在網球場發光發熱。

美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽3月14至20日在台北市網球中心舉行，第三度參賽的黛夢娜・阿古亞納來自阿里山來吉村，她跟網球的緣分始於迴力球，在私下隨意把玩時玩出興趣，家人意外發現黛夢娜打球天賦，還會控制落點和方向，爸爸便決定幫女兒找教練學習網球，開啟黛夢娜的網球之路。

黛夢娜過去訓練都需要翻山越嶺往返家裡和學校，父女倆甘之如飴。唯一的問題為長久下來的油錢是一筆不小的數目，因此爸爸為了給女兒有更健全、便利的學習環境，便安排她到彰化縣花壇國小就讀，讓黛夢娜能全心投入在網球的訓練。