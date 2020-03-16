沙排／黃金拍檔顧乃涵、劉碧欣 世巡賽大馬蘭卡威摘金

我國女子沙排黃金拍檔顧乃涵／劉碧欣，昨天在世界沙灘排球巡迴賽（FIVB Beach Volleyball World Tour）一星級馬來西亞蘭卡威站（Langkawi Open）摘金，這是「顧劉配」第三度於世巡賽一星級賽登頂，同時也是本季第一面金牌入袋。

顧乃涵／劉碧欣世巡賽最佳成績是2018年於二星級賽晉江公開賽奪銀，並三度在一級賽摘金，包括2018年的南韓蔚山世界沙灘排球巡迴賽、去年4月一級泰國沙敦站，以及3月12至15日大馬舉行的蘭卡威站。

「顧劉配」在本站以第二種子出擊，準決賽以21：18、22：20直落二擊敗日本組合村上礼華／坂口佳穗，決賽顧乃涵／劉碧欣以41分鐘，23：21、21：18力克奧地利克琳格姊妹檔（Donna Klinger／Ronja Klinger)，收下搭檔第三金。

男子組部分，王進如／謝雅仁在銅牌戰以21：16、21：18擊敗第七種子泰國組合，收下銅牌，中華隊本站進帳一金一銅。

不過世巡賽同樣受到新冠肺炎疫情影響，FIVB宣布下周澳洲黃金海岸開打的三星級庫倫加塔站（Coolangatta），以及3月底登場的四星級墨西哥坎昆站（cancun）都延賽。