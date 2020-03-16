跆拳道／新冠肺炎影響再一樁 品勢世錦賽取消

新冠肺炎疫情衝擊全球，包括NBA、MLB、網球、羽球、高球、足球等各大賽事都受影響，今天世界跆拳道聯盟再宣布，原訂5月底舉行的世界品勢錦標賽取消。

在此之前，2020東京奧運會亞洲區資格賽也因新冠肺炎影響，原定4月10到11日的比賽時間延期，今天中華跆拳道協會才接獲世跆聯通知，亞洲區資格賽改至6月5到7日舉行，地點依然是約旦安曼。

世跆盟今天再公告，原訂5月21到24日在丹麥海寧舉行的品勢世錦賽，因主辦國丹麥疫情爆發且日趨嚴重，丹麥與世跆盟經討論後決定，取消2020年第12屆世界跆拳道品勢錦標賽。

中華跆拳道協會本月10到12日才剛舉行完品勢世錦賽國手選拔，新科國手出爐不到4天，比賽就取消。

東奧亞洲區資格賽國手決選也於1月就出爐，中華隊將派出雅加達亞運奪金的蘇柏亞將角逐女子49公斤級，羅嘉翎參加女子57公斤級，黃鈺仁和劉威廷分別挑戰男子68公斤級和80公斤級。