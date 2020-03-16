奧運／多個單項奧運資格賽延期 IOC將召開電信會議

新冠肺炎（ COVID-19 ）全球大流行，多項奧運資格賽也相繼延期。國際奧會（IOC）預計本周將與各國際單項運動總會(International Federations, IFs)召開電信會議，討論奧運資格賽延期等相關後續。

國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）預計在3月17日與各單項運動總會召開緊急會議，旨在讓各單項運動總會，以及所有國家地區奧會和運動員了解當前情勢與進度，單項運動總會也將針對奧運資格賽延期做出提問。

日前包括IOC以及2020東京奧運主辦國日本政府，都傾向東奧6月24日如期舉行，然而有數個運動總會已向IOC提出資格賽延期請求，亦有運動總會考慮，以現有排名決定奧運資格。

我國柔道、羽球、角力、舉重、划船、3對3籃球、棒球、網球等選手，也因資格賽延期、停辦受到影響。國際柔道總會（IJF）日前就宣布4月底前的奧運積分賽取消，世界羽球聯盟（BWF）同樣宣布停賽至4月12日。

原定3月27至29日於中國大陸西安舉行的角力亞洲區資格賽，先前擬移至吉爾吉斯首都比什凱克 (Bishkek)舉辦，但國際角力總會（UWW）2月底再度宣布，因疫情影響取消，目前傳出可能將延至4月8至10日登場，但地點尚未明朗，也讓台灣角力女將張惠慈、陳玟陵爭奧路受阻。

另外國際划船聯盟（FISA）則在14日宣布，因應疫情，5月17至19日的瑞士亞洲、大洋區，以及歐洲區資格賽全數取消，且不會另行舉辦，並研擬其他方式決定奧運資格，目前預計在4月5日會有定案，力拚第二度站上奧運殿堂的我國女子單人雙槳好手黃義婷也坦言措手不及。