全英羽賽／戴資穎摘冠將返台居家檢疫 戴爸婉拒各方接機

台灣羽球一姐戴資穎今天凌晨在全英羽球公開賽奪冠，明天傍晚將搭機抵台，她的父親戴楠凱受訪時強調，現階段以防疫優先，也婉拒親朋好友與球迷前往機場接機。

戴資穎在世界羽球巡迴賽超級1000大賽全英羽球公開賽女單決賽，以21比19、21比15擊敗中國名將陳雨菲，在4年內第3度拿下全英公開賽冠軍，明天公布的最新世界排名，她也將擠下陳雨菲重返世界球后寶座。

戴資穎的父親戴楠凱今天一早就接到各方恭喜電話，許多熱情的親朋好友也表達有意前往機場接機，戴爸紛紛婉拒，他強調：「我拜託所有人都不要去，戴資穎一下飛機就要搭乘防疫專車回高雄，現在是非常時期，所有人都要配合政府政策。」

中央流行疫情指揮中心14日將英國在內的歐洲27個國家，旅遊警示提升至第三級，意味著戴資穎返台後得接受14天居家檢疫，戴爸苦笑說：「對運動員來說，休14天真的有點太久，不過再怎麼樣我們都要配合。」

戴爸坦言，在他記憶中，小戴自12歲升上甲組後，至今超過13年從未休過這麼長的假，他也說：「就趁這段時間休息調整一下也好。」

由於世界羽球聯合會（BWF）日前也宣布，所有奧運積分賽至4月12日前全部暫停，意味小戴將有1個月沒比賽可打。戴爸則坦言，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情每天都在變化，現在也只能走一步算一步。