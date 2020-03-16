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NFL／新球季各隊季賽增至17場 季後賽增為14隊

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
NFL美式足球聯賽更改新版協議，讓賽程、季後賽席次增加，對球迷與部分球員收入都是一大福音。(photo by NFL Facebook Fanpage)
NFL美式足球聯賽更改新版協議，讓賽程、季後賽席次增加，對球迷與部分球員收入都是一大福音。(photo by NFL Facebook Fanpage)

全球商業價值最高的聯賽美式足球NFL以些微差距，通過新版的賽制改動，16日NFL官方宣布，未來兩季例行賽增加為17戰、季後賽增加2隊，球迷將能大飽眼福！增加場次，不只對球迷、轉播有利，新版協議也保障最低工資，增加低薪球員的年薪，是一項多贏的協議。此外，NFL雖然尚未開季，但也受到新冠肺炎疫情影響，本季的選秀將無限延期。

新協議增加賽程

根據《英國廣播公司》報導，NFL官方16日宣佈，經過球員投票，贊成方以1019：959些微差距而得出的新版協議，協定將持續到2030年賽季（共計11季），敲定從本賽季開始，季後賽資格從12隊增長到14隊，各隊下個賽季的例行賽再增加為17場，這對球迷與轉播方來說，都是一大福音。

這項提議對球員普遍利多，可望緩解「NFL很賺、球員沒那麼賺」的現象，本賽季球員分紅將是47%，下賽季甚至最高能達48.5%；對更為邊緣的底薪球員保障也更友善，底薪球員能基於表現而獲得獎金，平均漲幅能達12%，對於退役球員的福利也增加，保障他們的養老金。

然而，這樣的協議卻未得當所有球隊的贊同，由於例行賽增加場數，雖然陣容規定現在能增加到55名球員，但對強隊來說，必然有「場場不能輸」的壓力，對主力球員來說仍然是綁定打滿17場。不過，新協議提案方認為，例行賽增加一場，同時減少季前賽一場（從4戰變成3戰），對球員的負擔沒有那麼重。

選秀會受疫情影響

至於季後賽增長到14隊，代表2聯盟除了第一種子能輪空以外，其他12隊都得捉對廝殺，2聯盟的第二種子就是最大利空者，過往他們也能跟第一種子一樣，以逸待勞，首輪輪空。

恰逢新冠肺炎疫情期間，NFL由於尚未開季，成為北美四大聯賽中（MLB、NBA、NHL以及NFL）唯一一個賽程還沒異動的聯賽，但原訂於4月的年度選秀大會已經確定延期，得等到疫情獲得控制才會恢復選秀，只剩自由球員市場照常開放，球團能與自由球員簽約。

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NFL 選秀 自由球員

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