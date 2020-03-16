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非必要赴第三級警示地區 返台不給補償、加徵費用且公布姓名

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舉重／為免被隔離 郭婞淳出國比賽臨時喊卡

中央社 / 台北16日電
郭婞淳。 資料照(新華社)
郭婞淳。 資料照(新華社)

台灣「舉重女神」郭婞淳原訂今天搭機前往南美，參加哥倫比亞舉重公開賽，不過因新冠肺炎在全球大流行，也擔心返台需接受隔離，昨晚臨時決定行程喊卡。

世界舉重總會（IWF）規定，2020東京奧運參賽資格從2018年11月1日起，至2020年4月30日前為止，至少需參加6場以上比賽，且在規定的3段期間內，至少得參加1場比賽，再從中挑選4站積分最高的比賽換算積分，取男、女每量級積分排名最高的8名選手參賽。

目前參賽場次累積已達5場的郭婞淳，在女子59公斤量級積分以4864分排名世界第一，最後一場原訂於4月16日參加烏茲別克舉行的亞洲舉重錦標賽，就達成參賽門檻，不過各國憂心長途旅行恐增加感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）風險，因此大會已公告比賽順延，至於將延至何時，目前還沒有答案。

為集滿參賽場次，郭婞淳不得已轉往哥倫比亞參賽，不過中華舉重隊總教練林敬能透露，由於郭婞淳需在美國洛杉磯或舊金山轉機，再飛往哥倫比亞，而加州日前旅遊警示提升至第二級，「萬一比賽過程中警示再升級，回來就會變得很麻煩。」

林敬能坦言，目前疫情每天都在變化，為求保險起見，他們也只能暫時觀望，他並透露，IWF明天將在瑞士洛桑召開會議，會中預料也會針對奧運參賽規定做出新的決議。

林敬能強調，目前並不清楚會議最後的結果如何，但也承認：「的確會對選手備戰心情造成影響。」不過他認為，IWF應會放寬參賽規範，「南韓有些能取得奧運門票的選手，參賽場次甚至只有4場，相較之下我們比較不用擔心。」

舉重 郭婞淳

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