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跆拳道／亞洲區資格賽 延到6月開踢

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
黃鈺仁（左起）、蘇柏亞、跆拳道協會理事長張火爐、羅嘉翎及劉威廷。報系資料照
黃鈺仁（左起）、蘇柏亞、跆拳道協會理事長張火爐、羅嘉翎及劉威廷。報系資料照

2020東京奧運會亞洲區資格賽受因新冠肺炎影響，地點和日期一變再變，今天中華跆拳道協會收穫世界跆拳道聯盟通知，亞洲區資格賽確定6月5到7日舉行，地點依然是約旦安曼。

亞洲區資格賽最初日期是4月10到11日，受新冠肺炎衝擊，一度改期到5月底，本月中又註明改期，但時間還沒確定，直到今天協會才收到最新通知。

中華隊今年一月已進行亞洲區資格賽的國手決選，共選出兩男兩女，雅加達亞運奪金的蘇柏亞將角逐女子49公斤級，羅嘉翎參加女子57公斤級，黃鈺仁和劉威廷分別挑戰男子68公斤級和80公斤級。

4人中只有劉威廷是上屆里約奧運國手，今年要拚「連莊」挑戰最高殿堂。

東京奧運跆拳道取得方式是採用奧運排名及各洲資格賽，非洲、太平洋區和美洲區資格賽都已落幕，剩亞洲區和歐洲區資格賽尚未舉行。

跆拳道 黃鈺仁 中華隊

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