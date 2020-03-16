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英冠／痛批政府和足總防疫慢半拍 魯尼：被當白老鼠

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
魯尼。 路透
魯尼。 路透

英國新冠肺炎疫情逐漸攀升，足球賽事4月前暫時停踢，不過前英格蘭國家隊隊長魯尼Wayne Rooney）仍在專欄中痛批英國政府和英足總的防疫反應，甚至形容足球員像是被當白老鼠。

英國上周新冠肺炎確診病例急速攀升，卻直到兵工廠阿特塔（Mikel Arteta）和切爾西小將奧多伊（Callum Hudson-Odoi）確認中鏢後，隔天才宣布足球賽暫停兩輪，因此魯尼寫專欄中寫道，「緊急會議後終於有正確的決議出爐，不然在英格蘭踢球的運動員像是白老鼠般被對待。」

魯尼直批，「對球員、隊員和他們的家人來說，上周是充滿擔憂的一周，其中一個原因，就是感受到政府、英足總和英超缺乏領導能力，其他比賽像是別國的F1、網球、高球都中止了，只有我們被告知要繼續踢球。」

「我認為很多足球員應該很好奇，該不會背後牽扯許多金錢利益，為什麼一定要等到13日才宣告停賽？為什麼一定要等到阿特塔生病後，他們才會做出正確舉動。」

魯尼還指出，如果他的家人因為他在不安全的環境下踢球，最後被他傳染生病，那他會考慮中斷足球生涯，並且永遠不會原諒相關單位。

34歲的魯尼過去是英格蘭足球一哥，效力艾佛頓、曼聯等球會，現在是英冠德比郡的球員兼教練，「如果賽季必須延長到9月，我們也會開心上場的，只要我們知道能夠安全比賽，而且對觀眾也是安全的環境下，我們就會踢，這是我們的工作。」

魯尼 Wayne Rooney

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