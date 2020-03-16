西甲／新冠肺炎入侵足球場 瓦倫西亞5人確診

西甲正式遭新冠肺炎攻陷，瓦倫西亞後衛加雷（Ezequiel Garay）先是成為第一位檢測陽性的球員，接著隊上另外四位隊、職員也跟著淪陷，一口氣五人確診，現在全都隔離治療。

加雷本來就因為十字韌帶斷裂本季提前報銷，現在又罹患新冠肺炎，他在Instagram上表示，「很明顯地我2020年頭很衰，我現在狀況還不錯，遵守規範在家隔離中。」

瓦倫西亞隨後發布聲明，隊上共有五位球員和教練感染新冠肺炎，雖然沒有指名道姓，但中後衛曼加拉（Eliaquim Mangala）自己透過社群媒體坦承，「今天我得知是新冠肺炎陽性，這當下我覺得很好，沒有任何症狀，但我關在家中，沒和其他家人接觸。」

瓦倫西亞表示，目前確診的成員都在自家休養，身體狀態還算不錯。

西班牙近日疫情大爆發，瓦倫西亞的傳染途徑為何有待追蹤，不過上個月他們曾到義大利米蘭和亞特蘭大進行歐冠賽，返國後隔周就有隨行的記者確診，英國「衛報」暗示病毒可能從這個歐洲第一疫區傳回。

由於皇馬籃球隊日前傳出有球員確診，皇馬緊急關閉全體俱樂部，西甲也接著宣布停賽至少兩輪，目前西班牙的體育賽事暫時停擺。