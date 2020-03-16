全英羽賽／奪冠並返后座 戴資穎點出主因：保持耐心

台灣羽球「一姊」戴資穎今天凌晨在全英公開賽女單決賽以21：19、21：15拍下中國大陸名將陳雨菲，成功打下本季首冠，且不僅是生涯第三度在此登頂外，還將在本周更新的世界排名擠下陳雨菲，重返世界球后寶座，將「小戴障礙」繼續堆高至148周。

過去雙姝生涯17度交手，戴資穎雖取得14勝3負的對戰優勢，但近兩次交手，包括去年的年終賽決賽及今年的馬來西亞名人賽決賽都由陳雨菲帶走勝利，今天小戴甜蜜復仇，從陳雨菲手中再奪回世界第一位置，三冠也與已退役的大陸好手謝杏芳並列。

賽後戴資穎也在社群上放上兩張與團隊的合照，並寫下「謝謝我的最強陣容，還有謝謝大家的支持。」而她在接受BWF賽後訪問時也提到此役獲勝的關鍵就在於「耐心」。

戴資穎說：「今天我不斷提醒自己，必須要非常有耐心才能夠獲勝，因為陳雨菲是非常穩定的選手，腳步移動也很出色，因此以我的打法來説，這真的帶給我非常大的壓力。」

儘管順利封后，小戴卻坦言對過去幾天的表現並不滿意，「但我很高興可以在每一場比賽中得到進步。前幾天BWF宣布取消比賽後，我告訴自己要珍惜球場上的每一刻，並打出最好的表現。」她也再次強調奪冠主因還是歸咎於耐心，「過去我會感到沮喪，然後因此犯下許多非受迫性失誤。」

而丟失球后大位的陳雨菲也稱讚戴資穎此役表現出色，但仍對錯失金盃而感到遺憾，「她完全控制了比賽，我覺得戴資穎整場比賽都保持著好狀態，對我施加了很大的壓力，雖然我試圖突破，但機會不多，且處理球也不好。雖然我對自己本周的表現感到滿意，但還是有些遺憾。」