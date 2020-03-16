全英羽賽／戴資穎甜蜜復仇 奪冠返球后

連續4年闖進全英公開賽最終戰，世界排名第2的我國羽球「一姊」戴資穎，今天和中國大陸「世界球后」陳雨菲重演去年爭冠戲碼，去年落敗的小戴今年甜蜜報仇，以21：19、21：15拍下強敵，不但今年冠軍開張，且將擠下陳雨菲、重返世界第一。

兩人去年全英公開賽碰頭前，小戴取得11戰全勝絕對優勢，但陳雨菲以兩個21：17收下對戰首勝，也阻斷小戴3連霸機會；之後雙姝又5度對決，小戴雖取得14勝3拜優勢，但最近兩次，包括去年的年終賽決賽及今年的馬來西亞名人賽決賽，都是陳雨菲帶走勝利。

今天第18度對戰，小戴先陷入2：6落後，之後連拿4分追平，犀利攻勢再兩度迫使陳雨菲回球掛網，進入技術暫停時取得11：9領先；恢復比賽後陳雨菲一度追到12：13，小戴雖靠巧妙假動作帶出一波3：0攻勢，但接續兩次出界送分、遭陳雨菲17：17追平，一次攻擊出界更讓陳雨菲19：18超前，不過陳雨菲接續也殺球出界，接續再回球出底線，小戴把握住機會，第一個局末點在陳雨菲網前掛網下以21：19先下一城。

第二局比數仍拉鋸，7度平手後小戴僅以11：10進入技術暫停；恢復比賽後小戴兩度殺向邊線的落點都換成分數，加上陳雨菲進攻失誤，14：13下連拿4球擴大領先，最終賽末點又逼出陳雨菲回球出界，以21：15迎接個人第3座全英公開賽金盃。

賽後接受場邊訪問，小戴淡定說：「很高興可以再次回到全英公開賽，再度打進決賽，（陳雨菲）很不陌生，一直和她對上，今天自己發揮算不錯吧。」她評論陳雨菲表現穩定，自己失誤相對多，很高興今天有掌握住失誤、取得最後勝利。

小戴之後難得切換成「英文模式」，感謝全場球迷的支持；她的姊姊戴靖潔今天正好是比賽球評，「戴姊」還爆料，小戴講這兩句「可愛英文」前也有和自己討教，十分用心想直接表達對球迷的感激之情。

小戴目前世界積分93275分，和陳雨菲僅差距690分，總獎金110萬美金的全英公開賽是BWF超級1000分大賽，冠軍可獲得12000分，亞軍10200分；小戴年初第一戰在馬來西亞名人賽就有機會重返后座，但決賽碰陳雨菲直落2吞敗，今年第二次機會成功雪恥，將迎接生涯第148周的「世界球后」。

全英公開賽單打冠軍可獲得77000美金（約234萬台幣）獎金，亞軍37400美金（約113萬台幣），我國「一哥」周天成也闖決賽，但稍早以13：21、14：21不敵丹麥前「世界球王」安賽龍。

【中央社台北16日電】

相同的戲碼，今年有了新結局，台灣羽球一姐戴資穎，連2年在全英羽球公開賽對決中國好手陳雨菲，今天她以2比0擊敗對手奪冠，報了去年決賽落敗一箭之仇，下週將重返球后寶座。

總獎金110萬美元（約新台幣3345萬）的2020全英羽球公開賽，今年在英國伯明罕舉行，這也是羽球世界巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，包括今年在內，戴資穎已是連續4年打進女單決賽，她曾在2017、2018年兩度登上女單后座。

戴資穎今天對手，是當今世界球后、中國22歲小將陳雨菲，兩人過去17次交鋒，小戴握有14勝對戰優勢，不過最近2次交手，陳雨菲都是贏家。

今天開局戴資穎克服2比6落後劣勢，靠著一波14比6攻勢逆勢超前，不過對手一路緊咬比數，在比賽尾段再將比分追成17比17平手。

接下來雙方兩度扯平，鏖戰至19比19，戴資穎抓到對手回擊力道過猛出界，先取得聽牌優勢，接下來陳雨菲回擊掛網，讓小戴先以21比19拿下。

次局雙方展開拉鋸，前半段共7度打平，不過靠著對手回擊出界，使小戴以11比10暫時領先。

暫停過後，陳雨菲又因判斷錯誤，再奉送對手1分，接下來小戴沒再給對手機會，此後她一路領先，加上在14比13領先之際，她一口氣連拿5分，不僅甩開對手追擊，也提前奠定勝基。

隨著陳雨菲最後回擊出界，讓小戴以21比15成功「關門」，在4年內第3度登上全英公開賽女單后座，在下週最新的世界排名，她也將擠下陳雨菲，重返世界球后寶座。