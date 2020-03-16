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HVL／豐商7連霸 中山工商第12冠

聯合報 / 記者林宋以情／台北報導
豐原高商吳國強攻下全隊最高廿三分。記者季相儒／攝影
豐原高商吳國強攻下全隊最高廿三分。記者季相儒／攝影

一○八學年度ＨＶＬ高中排球甲級聯賽決賽，昨天在台北和平籃球館進行最後廝殺，男子組衛冕軍豐原高商，以局數三比一擊敗暌違廿九年重返冠軍戰的屏榮高中，締造空前七連霸；女子組賽前手握十一冠的中山工商，直落三力克首闖決賽的鶯歌工商，高捧隊史第十二冠，同時締造ＨＶＬ賽史最多冠紀錄。

豐商去年完成六連霸，但教頭葉忠桂坦言，去年暑假過後冠軍班底泰半畢業，教練團曾憂心六強無望。自去年暑假起以賽代訓，永信盃、華中盃奪冠建立信心，儘管跨季五十連勝在複賽不敵內湖高工遭中斷，葉忠桂認為是福不是禍，反倒讓球員拋下連勝包袱。

批上「豐王」冠軍衫的葉忠桂說：「七連霸從來沒想過。但球員假日偷練，看到他們的求勝心。這座冠軍不是我們打下，是整個大台中一起打下的。」

開賽氣勢如虹的豐商，第三局遭到屏榮李尼希米逆襲，但第四局豐商重整旗鼓，隊長吳國強適時挺身，穩定軍心，廿五比廿一、廿五比廿一、廿三比廿五、廿五比十六封王。

拿下ＭＶＰ的吳國強，賽後痛哭釋放壓力，「奪冠一刻，覺得從暑假以來的辛苦都值得了。」

ＨＶＬ高中排球甲級聯賽總決賽，女子組由中山工商獲得冠軍，許菀芸攻下全場最高廿一分。記者季相儒／攝影
ＨＶＬ高中排球甲級聯賽總決賽，女子組由中山工商獲得冠軍，許菀芸攻下全場最高廿一分。記者季相儒／攝影

女子組中山工商以廿五比十一、廿五比十五、廿五比廿擊敗鶯歌工商，奪下隊史第十二冠寫新猷。實際上中山工商預賽結束後，前主帥林靜怡因身體因素退居幕後，改由黃微雯接掌兵符。

ＭＶＰ中山工商許菀芸說，冠軍就是替前教頭拿下，改掛隨隊教師的林靜怡賽後也紅眼眶，「謝謝她們，給我這份禮物。」林靜怡也看好這批新生代，身材條件都不錯，也如同看到中華隊未來的曙光。

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