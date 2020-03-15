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全國排球聯賽／MVP施宇祥外縣市擬挖角 宜縣府努力留才
礁溪國中日前在JHVL全國排球聯賽勇奪二連霸，其中施宇祥被選為MVP及最佳邊線攻擊球員，是賽場上最風光人物。據了解，今年暑假後就要升高中的他已被外縣市相中，有意挖角，宜蘭縣政府要努力留住這位優秀選手。
宜蘭各高中職原本沒有排球隊，以致不少礁溪國中畢業的優秀排球選手，都被挖角到外縣。縣府教育處表示，去年爭取在頭城家商成立高中職排球隊，完成三級銜接；這次礁中蟬聯奪冠，縣府要爭取民間資源挹注，努力把今年畢業的9名學生都留在宜蘭。
施宇祥今年在全國排球聯賽表現亮眼，尤其是跳發球在冠亞軍賽中發揮功力，連二個外旋球落在角落，讓對手完全來不及接球，第二局績分逆轉，被球評大讚「超水準的演出」；更有球迷形容施宇祥的高跳躍，發球威力太猛，根本「神祥」。
施宇祥去年國二時就拿下聯賽最佳邊線攻擊球員，今年則是一舉拿下冠軍賽最有價值球員MVP 及最佳邊線攻擊球員，是此次比賽最大贏家。此外，施宇祥也入選這屆U18亞青男排，也是這次入選中唯一的國中生； 除了施宇祥外，李昀諺這次也拿下最佳舉球員。
縣政府表示，去年升上頭城家商9名學生，平常練習對戰找不到隊伍，之前礁中二年級及三年級隊員們有絕佳默契，縣府會爭取民間資源提供獎勵金等練球補助，努力留住今年隊員直升縣內高中，二屆選手重新練球，打入HVL高中聯賽。
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