全英羽賽／周天成不敵安賽龍 亞軍仍創新猷

身為台灣首位打進全英公開賽男單決賽的羽將，列頭號種子的我國「一哥」周天成今天雖沒能突破丹麥前「世界球王」安賽龍，以13：21、14：21吞敗，亞軍成績仍寫台將在男單最佳成績。

小天過去全英公開賽最佳成績是2017年的4強，今年第二輪他瓦解日本對手常山幹太1個賽末點、逆轉晉級8強後在「寶島內戰」擊敗自家人王子維，今天凌晨4強戰再因丹麥對手安東森（Anders Antonsen）首局扭傷右腳踝退賽，生涯首闖全英公開賽決賽，也創下台灣羽壇新頁。

小天今天碰另名丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），世界排名最高曾居「球王」的安賽龍目前排名第7，小天排第2位，過往兩人曾11度交手，小天雖以2勝9敗居下風，但最近一次在去年底超級系列賽總決賽碰頭，由小天打下3局大戰勝利。

今天第12度對決，身高194公分的安賽龍首局先拿2分後就一路領先，除了高壓殺球牽制到小天，幸運女神也眷顧，一次舉起拍子的防守動作剛好封到小天攻擊，幸運拿到局末點；小天雖在10：20落後下連追3分，仍以回球出界送出第21分。

小天第二局幾次攻擊失誤送分，進入技術暫停時以7：11落後，恢復比賽後仍沒能追上差距，最終以14：21送出勝利，讓安賽龍跪地落淚迎接冠軍。

小天登場後兩場就換連4年打進決賽的戴資穎上陣，排女單第2種子的小戴將和大陸「世界球后」陳雨菲上演去年同樣的爭冠戲碼；小戴去年雖挑戰3連霸失利，但和陳雨菲的對戰紀錄仍有14勝3敗優勢。