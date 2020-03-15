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網球／美傑仕OPI盃 12歲男單前2種子決賽會師
青少年A級賽事第九屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽，今天繼續進行12歲組賽事，12歲男單將由頭號種子陳冠守將與第二種子陳冠廷爭冠， 12歲女單決賽則由第二種子林郁晨對決第三種子陳晴瀅。
陳冠守今天以8：1與8：2接連輕取陳泓叡、林豪鈺，他表示今天比賽採取較積極主動的打法，並對明天爭冠勝券在握，目標更上一層樓。
第二種子陳冠廷在四強賽則是以8：5力克第三種子王彥珺，雖然一度在第10局遭遇亂流，原以7：3領先，卻遭到對手扳回兩局，所幸陳冠廷即時回穩、關門成功，順利取得生涯首張美傑仕OPI盃決賽門票。
12歲女單部分，第二種子林郁晨在四強戰以8：3擊敗鄭鈺臻。女單第三種子陳晴瀅則是強碰頭號種子何佩綺，陳晴瀅靠著犀利的正拍頻頻掃出漂亮致勝球，最終以8：5扳倒對手，生涯首度挺進青少年A級賽事決賽。陳晴瀅賽後給了自己90分的高分，笑說今天致勝關鍵是因為自己的情緒比較穩定，至於攻擊球的部分或多或少有些運氣的成分。
明天開賽時間為上午十點，14歲與16歲組賽事陸續展開，歡迎球迷入場。因應疫情，入場時將量體溫，並且請合作配戴口罩。
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