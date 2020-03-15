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撞球／張榮麟本季首站告捷 賭城鑽石公開賽奪冠
我國撞球名將張榮麟，年度國際首站就傳回捷報。今天在美國拉斯維加斯舉辦的十號球公開賽一舉奪冠，以9：5擊敗菲律賓的詹姆士•亞瑞納，進帳17000美元（約台幣51.69萬元）。
張榮麟去年12月在卡達世界9號球錦標賽摘銀，今年賭城十號球鑽石公開賽於3月11至14日舉行，共計128位選手參賽，我國名將張榮麟9：5擊敗菲律賓的詹姆士•亞瑞納，高捧冠軍。
不過因為新冠病毒的影響，美國從籃球賽事開始取消，也連帶著影響了撞球賽事，讓目前僅存的賽事顯得珍貴，原本撞球賽事一連將有四場大賽陸續在拉斯維加斯開打，隨著疫情的嚴重，已相繼宣布取消了將在直布羅陀舉辦的撞球大師賽、美國的WPA 球員錦標賽。台灣選手在美國疫情尚未嚴重時，就已經抵達美國，此刻聽到每日疫情的新狀況，也不免覺得擔憂。幸而，當初出國時，每個人也都帶了口罩備戰。
繼拉斯維加斯公開賽之後，同場地將繼續的是世界10號球錦標賽。賽事結束後，因接下來的賽事取消，台灣選手將提早回台。
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