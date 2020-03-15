HVL／對手一句話 東山孫燕筑無緣連霸淚崩

國中起至去年共5冠在手，東山高中隊長孫嬿筑高三這年沒能寫下完美6冠句點。她昨天準決賽落敗強忍淚水，今天季軍戰前碰到內湖高中同屆戰友，一席話令她忍不住淚崩，但孫嬿筑表示，這會是她排球生涯難忘回憶。

東山高中今天在女子季軍戰以22：25、25：23、25：16、25：15逆轉內湖高中，季軍作收。無緣在高三這年幫助球隊完成四連霸，孫嬿筑坦言，昨天準決賽落敗後不敢哭，直到今天才落淚。

孫嬿筑國小接觸排球，當時只是玩玩，到國中加入雙十國中才正式接觸正規訓練，就此展開她的冠軍路，國中三年JHVL三冠，東山高中再斬獲兩冠，可惜高三與第6冠擦肩。

孫嬿筑透露賽前碰到內湖高中隊長陳盈綺，陳盈綺是她同屆好手，兩人國中時相約，三年後HVL冠軍戰見，孫嬿筑說：「結果沒想到竟然是季軍戰見，我一聽到就大哭。」

從國中正式接觸排球就是冠軍球員，孫嬿筑坦言今年非常難忘，「這是我從沒經歷過的，心情也起伏很大，但也相信就像教練說的，會是成長的養分。」她高中畢業後目標進高師、中正，在公開一級舞台繼續排球路。