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HVL／為前教頭拚冠 中山工商破紀錄12冠到手
擁有高中排球聯賽（HVL）隊史最多冠紀錄，中山工商持續將冠軍數推進。15日女子冠軍戰，以25：11、25：15、25：20直落三擊敗鶯歌工商，相隔四年重返后座，高捧史無前例第12冠，也締造隊史和HVL新頁。
中山工商曾在86至89學年度、92至94學年度兩度締造三連霸，前一次HVL奪冠是104學年，今年提前在準決賽扳倒衛冕軍東山高中，決賽再退鶯歌工商封后。
難能可貴的是，中山工商在預賽結束後，前主帥林靜怡因身體因素退居幕後，改由黃微雯接掌兵符。即便歷經教練團變動，球員仍上下一心，齊力奪金，賽後球員也與林靜怡相擁而泣。
中山工商以強勢12：4開局，開賽情勢一邊倒，連取兩局後，第3局鶯歌工商力挽狂瀾，8：3開局反擊，許菀芸適時挺身，屢屢攻擊得手，率隊回敬15：10攻勢扳平戰局，局末中山工商連下4分笑納冠軍點。
改掛隨隊教師的林靜怡，賽後也紅了眼眶，表示預賽過後因為身體出現狀況，然而學生仍能轉換心情，專注場上，即便自己角色換了，但還是會用不同方式陪伴在她們身邊，也謝謝中山工商全隊，給她這份禮物。
此役拿下21分的高二許菀芸，也直呼感動，「這座冠軍也是替她拿下，告訴教練不用為了我們擔心。」
收下亞軍的鶯歌工商也締造隊史最佳成績，超越107學年第4成績，183公分的甘可慧攻下全隊最佳8分。
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