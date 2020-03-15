全英羽賽／戴口罩被側目 羽球王子不在乎

生涯首度闖進全英公開賽8強的「羽球王子」王子維，回台也要迎接另一項「第一次」，因英國在昨天起提升到旅遊警示第三級，回國需居家檢疫14天，讓目前正在準備搭機回台的他要迎接選手生涯最長空白。

王子維今年打進全英公開賽8強，當地周五才在「寶島內戰」不敵列頭號種子的「一哥」周天成，不過他卻因英國廉價航空弗萊比（Flybe）上周宣布破產，沒能趕得上14日前回台。

王子維透露，他的航班是伯明罕先接法國，再從法國回台，原本一班飛機是當地周五晚上，他因周五還有8強賽程，改到周六早上再啟程，但周六原本要想搭乘的弗萊比航空因新冠肺炎影響破產，班次自然取消，他只好再多留一天，當地周日啟程回台。

「我今年過年也只有休3天，還真的沒休過14天那麼久！」王子維表示，若是在家只能做簡單的核心和肌力訓練，擔心身體狀況下滑，但一切仍會「照規定走」，不過他也有接到體育署最新消息，可能規畫出一處空間供選手隔離，屆時將等待進一步通知。

「羽球王子」坦言，英國當地防疫意識和台灣有差距，泰半居民都沒戴口罩的習慣，為保護自己他鮮少出門，多待在下榻飯店，昨天和教練去球場看球也全程戴口罩，「被側目也沒關係，還是要保護自己。」

他提到，英國旅遊警示從第二級升到第三級後，心理就點「挫」，到當地超市採買也有看到一架物品被清空，感覺當地人緊張情緒也有提升；他補充說，有發現下榻飯店搭電梯時，當地人都會避免和亞洲人搭同台電梯。