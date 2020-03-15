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國中男排MVP施宇祥被封「神祥」爭挖角 縣府努力留才

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪國中勇奪JHVL全國排球聯賽二連霸，施宇祥（前排右三）拿下最有價值球員MVP及最佳邊線攻擊球員，是此次賽事最大贏家。圖／縣府提供
宜蘭礁溪國中勇奪JHVL全國排球聯賽二連霸，施宇祥（前排右三）拿下最有價值球員MVP及最佳邊線攻擊球員，是此次賽事最大贏家。圖／縣府提供

JHVL全國排球聯賽，礁溪國中日前勇奪二連霸，選手施宇祥被選為MVP及最佳邊線攻擊球員，賽場上最風光人物。據了解，今年暑假後就要升高中的他已經被外縣市相中，有意挖角，宜蘭縣政府要努力留住這位好選手。

宜蘭縣高中職原本沒有排球隊，從礁溪國小升上礁溪國中的優秀排球選手畢業後，幾乎都被挖角到外縣市，人才外流。

施宇祥在這次全國排球聯賽，表現相當亮眼，尤其他跳發球在冠亞軍賽中發揮功力，連二次發的外旋球都落在角落，讓對手來不及接球，第二局績分逆轉，超水準演出被球評稱讚「超越國中生的水準」、「台灣隊將來有你一席，未來太令人期待」；更有球迷形容施宇祥的高跳躍發球威力太猛，根本是「神祥」。

施宇祥去年國二就拿下聯賽最佳邊線攻擊球員，今年更一舉拿下冠軍賽最有價值球員MVP及最佳邊線攻擊球員，是此次賽事最大贏家，其實在此之前，施宇祥入選這屆U18亞青男排，是唯一入選國中生。

施宇祥的表現令人驚豔，已有外縣市學校前來挖角，有意提供優渥條件，不過他本人也想留在宜蘭跟同學、學長一起打球。

縣府教育處表示，已爭取在頭城家商成立高中職排球隊，完成三級銜接，去年礁中冠軍隊學生都直升頭城家商，但9名學生數不夠，平常練習對戰找不到人，之前國中二年級及三年級學生有絕佳默契，縣府爭取民間資源提供獎勵金等練球補助，努力把今年畢業的隊員留在宜蘭直升高中，二屆選手重新合作練球，打入HVL高中聯賽。

施宇祥的跳發球威力強大，完全讓對手來不及接，成熟的球技超越國中生水準。圖／施宇祥提供‧青年發電機攝影
施宇祥的跳發球威力強大，完全讓對手來不及接，成熟的球技超越國中生水準。圖／施宇祥提供‧青年發電機攝影
宜蘭礁溪國中勇奪JHVL全國排球聯賽二連霸，施宇祥（後排左四）拿下最有價值球員MVP及最佳邊線攻擊球員，是此次賽事最大贏家。圖／縣府提供
宜蘭礁溪國中勇奪JHVL全國排球聯賽二連霸，施宇祥（後排左四）拿下最有價值球員MVP及最佳邊線攻擊球員，是此次賽事最大贏家。圖／縣府提供

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