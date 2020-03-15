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HVL／東山4連霸夢碎收季軍 教練盼失敗成日後養分
準決賽不敵中山工商，4連霸夢碎的東山高中，108學年度HVL高中排球女甲級聯賽決賽，以22：25、25：23、25：16、25：15逆轉內湖高中，以季軍作收。教練康金塗將衛冕失利一肩扛，但也希望球員從中學習難得的失敗經驗，化作日後養分。
HVL決賽15日台北和平籃球館閉門舉行，女子季軍戰由隊史五冠的東山高中，迎戰隊史最佳曾在104、105學年奪季軍，今拚追平隊史最佳季軍成績的內湖高中。
內湖高中開賽氣勢如虹，25：22率先拿下，但次局起戰況丕變，東山連下兩局搶得聽牌，第4局胡曉佩、欒妤雯、彭娪媃接連跳出，藉牢固的防守攔網，成功封阻對方攻勢，末段再拉出6：1，順利以25：15逆轉勝出。
沒能完成蟬聯后冠目標，教練康金塗坦言球隊傷兵潮接二連三，加上原定赴日計畫因新冠肺炎疫情取消，打亂備戰步調，備戰並不充實，自己也出現倦怠。
「傷病是壓倒我們的最後一根稻草，感覺今年特別不順。」但轉換心態，何嘗不是種學習，康金塗說：「輸了一場球，不代表我們就是失敗的。今年也會成為日後養分，帶領我們明年重新再來。」
康金塗坦言連霸的無形壓力，壓得球員無法喘息，壓力應該由教練承受，而非球員，「但我希望她們也能從中學習如何抗壓，未來求學、就業都會碰到，將其視作挑戰。」
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