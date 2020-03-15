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全英羽賽／英國防疫零 麟洋配趕回台

聯合報 / 記者曾思儒／台北─伯明罕電話採訪
台灣麟(王齊麟)、洋(李洋，左)配。 路透
台灣麟(王齊麟)、洋(李洋，左)配。 路透

中華羽將在邁入第110屆的全英公開賽表現亮眼，除男單列頭號種子的「一哥」周天成首闖決賽、「一姊」戴資穎連4年打進最終戰，我國排名最高的男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋也打進四強，昨晚雖不敵世界排名首位的印尼組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），仍創搭檔新頁。

雖以18：21、13：21無緣決賽，李洋形容，今年參賽突破新頁已經覺得「很幸福」，「能站上全英四強的舞台，就是一件值得開心的事。」

王齊麟也大喊爽，「我覺得全英四強對我來說意義很大，而且能在110周年，那麼有紀念意義的一屆近，我覺得很開心。」

沒能和小天、小戴在最後一天賽程亮相，「麟洋配」歸心似箭，比賽結束就開始找回台機票，預計今天就要前往機場返台；兩人透露英國防疫趨近於零，就算要搭一大早的車前往機場也沒問題，「最積極回台灣。」李洋形容說。

英國已列入回國需要居家檢疫14天的國家，小戴已在社群發文準備好在家兩周，李洋和王齊麟也做好同樣的心理準備。

左腳傷勢還沒完全痊癒的李洋，希望趁兩周休息趕快處理好傷勢，「不要讓自己有負擔的打球。」王齊麟則是打算在家自主訓練核心，重回球場再提升肌力和技術，為接續賽事努力。

戴資穎 周天成

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