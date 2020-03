足球／C羅將旗下飯店改為醫院 免費收治新冠肺炎患者

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散,葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo),今天宣布將旗下葡萄牙連鎖飯店將收治新冠肺炎患者,並支付所有醫療人員薪水,傾力協助對抗新冠肺炎疫情。

歐洲肺炎日益嚴峻,葡萄牙至今日累計169例確診病例,鄰近的西班牙也多達6315例,疫情最嚴重的莫過於義大利,目前累計2萬1157例確診,死亡多達1141例。葡萄牙3天前宣布關閉學校至復活節,盼能讓疫情趨緩。

全球陷入疫情恐慌之際,C羅宣布將旗下連鎖飯店改為醫院,免費收治新冠肺炎患者,醫師、護士薪水也由他支付,共體時艱,齊心抗疫。

事實上,C羅上周五就曾發布聲明,表示目前全球疫情嚴峻,並以不只是足球員,同時也是父親、兒子及人類的身分,呼籲大眾遵循世界衛生組織(WHO)的建議,以及政府的指示。

C羅表示,保護生命必須優於其他利益,「我向所有因此失去親人的人表達我的哀悼,所有對抗病毒的人包括我的隊友盧加諾(Daniele Rugani),我會與你們同在。並向所有冒著生命危險,拯救他人性命的專業醫護人員致敬,並持續給予支持。」

