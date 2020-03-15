足球／C羅將旗下飯店改為醫院 免費收治新冠肺炎患者

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），今天宣布將旗下葡萄牙連鎖飯店將收治新冠肺炎患者，並支付所有醫療人員薪水，傾力協助對抗新冠肺炎疫情。

歐洲肺炎日益嚴峻，葡萄牙至今日累計169例確診病例，鄰近的西班牙也多達6315例，疫情最嚴重的莫過於義大利，目前累計2萬1157例確診，死亡多達1141例。葡萄牙3天前宣布關閉學校至復活節，盼能讓疫情趨緩。

全球陷入疫情恐慌之際，C羅宣布將旗下連鎖飯店改為醫院，免費收治新冠肺炎患者，醫師、護士薪水也由他支付，共體時艱，齊心抗疫。

事實上，C羅上周五就曾發布聲明，表示目前全球疫情嚴峻，並以不只是足球員，同時也是父親、兒子及人類的身分，呼籲大眾遵循世界衛生組織（WHO）的建議，以及政府的指示。

C羅表示，保護生命必須優於其他利益，「我向所有因此失去親人的人表達我的哀悼，所有對抗病毒的人包括我的隊友盧加諾（Daniele Rugani），我會與你們同在。並向所有冒著生命危險，拯救他人性命的專業醫護人員致敬，並持續給予支持。」

Cristiano Ronaldo's hotels @PestanaCR7 will become hospitals from next week where the Coronavirus infected Covid-19 patients in Portugal will be able to be treated completely free of charge.

The legend has informed that he will pay the doctors and workers.

🙏🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/qLhxgUqbkj — B3 (@b3naldo7) March 14, 2020

歐洲足球總會也在兩天前宣布，歐洲冠軍聯賽（ChampionsLeague）與歐霸盃（Europa League）下週比賽全數延期，英格蘭足球超級聯賽也宣布比賽全暫停至4月4日。